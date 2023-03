Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Sentirás hoy especialmente desarrolladas tus capacidad de seducción y atracción hacia el sexo opuesto, y verás cómo personas que ni te imaginabas se sienten muy cómodas en tu compañía. No dejes pasar esta oportunidad, y demuestra tus dotes de conversador.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Deberás mostrar más moderación sobre todo en el terreno laboral; si exiges demasiado, terminarán por no tomarte en serio, hay que dar tiempo al tiempo. En el amor, atraviesas un momento crítico en tu relación. Sé paciente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te preocupas demasiado por detalles que, bien mirado, apenas tienen importancia. Encerrándote de esa forma en ti mismo sólo consigues dar una y mil vueltas a los problemas sin arreglarlos. Trata de expresar lo que sientes, y piensa en quién te puede ayudar a superar los malos tragos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La suerte te sonríe, pero tú no consigues ponerle alegría a tu vida. Notas que todo a tu alrededor va bien; el trabajo no te abruma, tu pareja te quiere y tu familia pasa por un buen momento.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tenderás a imponer tu propio ritmo de trabajo a los demás, pero no te quedará otro remedio, pese a las críticas, si quieres llegar con buenas opciones a ese trato importante que tienes pendiente para estos días.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu presencia será fundamental para calmar los ánimos de un buen amigo; aunque deberás dedicarle una parte considerable de tu tiempo, luego te sentirás satisfecho. Si no quieres seguir acumulando estrés, practica algún deporte.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si te has cansado de pedir a tu pareja más atención, deberás revisar tu relación más a fondo. Piensa por qué no pasáis todo el tiempo que quieres juntos, y tal vez llegues a una conclusión, aunque quizá no te guste lo que descubres.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Diferentes sinergias confluirán hoy en ti y en tu pareja para recuperar la ilusión en la relación, perdida en antiguas batallas que ya no merece la pena desenterrar de la memoria. Las segundas oportunidades pueden funcionar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Trabajar, trabajar y trabajar no lo es todo. Te estás metiendo tanto en tus asuntos que puedes resultar hasta pesado para las personas que tienes más cerca. Procura abrirte más a las alegrías y a los problemas de los demás y ser más cooperante en la familia.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Conseguirás el equilibrio sentimental respetando la personalidad y carácter de tu pareja, aunque esto te cueste renunciar a alguno de tus ideales. En el trabajo tendrás un cierto protagonismo, muy valorado por tus superiores.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Gozarás de un apoyo económico imprevisto, que podrías aprovechar para tomar iniciativas que te abran nuevos horizontes. En cualquier caso, los nacidos bajo el signo de Acuario gozarán hoy de buena suerte con el dinero.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Llega el fin de semana, y tu primer impulso ese hacer las maletas y escaparte del ruido de la ciudad, necesitas desconectar del bullicio. Pero si tienes pareja, todo puede cambiar, tal vez ella tenga otros planes… .