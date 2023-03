El rol de cuidar a un familiar o conocido sin recibir remuneración económica, entregando amor y asistiendo a cualquier persona que padezca algún tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad, provocando una dificultad o impedimento para lograr un desarrollo normal de la vida diaria y relaciones sociales, es la que realizan las personas cuidadoras, responsabilidad puede ser asumida de manera voluntaria, o por no poder pagar a otras personas o instituciones por la realización de estos cuidados.

Debido a su labor diaria y el estar atentos todo el día a quien necesita cuidados, las personas cuidadoras pueden experimentar agotamiento, ansiedad, culpa, dolor, frustración, ira, miedo, tristeza o disminución de la autoestima. A lo que se le suma no tener tiempo para sus propios cuidados personales como ir al médico, recrearse o realizar actividades habituales.

Es por esto que la Asociación “Yo Cuido”, entidad nacional privada sin fines de lucro, busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los cuidadores que tienen a cargo personas dependientes, otorgándoles soportes y herramientas necesarias para asegurar su inclusión a la sociedad.

En esta línea es que hasta el mes de mayo se mantendrá activo el proyecto liderado por la “Asociación Yo Cuido”, entidad que generó un proyecto de apoyo emocional, social, mental y sanitario para las personas cuidadoras incorporando a su entorno familiar, denominado “Atenciones domiciliarias, tele atenciones y asistentes de cuidado para la familia cuidadora”.

El proyecto -que en esta oportunidad se inició en el mes de noviembre de 2022 y se extiende hasta mayo próximo- está enfocado principalmente a las cuidadoras y sus familias; y está distribuido en las 33 comunas de O’Higgins brindando atención de manera remota y presencial a través de operativos.

“El proyecto este año va enfocado en la familia cuidadora, lo que quiere decir que estamos fomentando la corresponsabilidad del cuidado que puede ser de un hijo, esposo, padres, que no solamente recaiga en las mujeres, porque es un rol que ha sido feminizado, es por esto que hablamos de persona cuidadora y este año este proyecto tiene ese enfoque, persona o familia cuidadora; y el otro pilar, son las mujeres que sufren violencia en la región”, indicó la Coordinadora regional en O’Higgins de “Yo Cuido”, María Eugenia Ahumada.

APOYADOS POR UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO

La coordinadora regional del proyecto liderado por la Asociación de Cuidadoras “Yo Cuido” añadió que “En la familia cuidadora, no solamente atendemos a la cuidadora y a la persona a su cuidado, sino que alguien más de la familia, por ejemplo si en una familia hay un matrimonio y los dos cuidan a un hijo con TEA, los dos se ven afectados, entonces papá y mamá pueden acceder a nuestro proyecto con atención telemática de profesionales acorde a sus necesidades como un terapeuta ocupacional para que les de las herramientas para apoyar a su hijo. La idea es involucrar a todos en el cuidado y romper ese paradigma que solo la mujer es la que tienen que cuidar, porque es ella la que deja de trabajar, deja de lado su profesión por cuidar y se empobrece. Lo central para nosotras es la Persona Cuidado porque en estos casos se vuelve invisible”, expone Ahumada.

La coordinadora regional añadió que este proyecto que nace en 2020 que viene a mejorar la calidad de todas aquellas mujeres que cuidan a un familiar con alguna enfermedad, discapacidad o dependencia adulto mayor, “Lo central para nosotras es la Persona Cuidadora porque se torna invisible…les llevamos telemedicina y operativos médicos, ya que, al mejorar la calidad de vida de la cuidadora, la familia cuidadora, se beneficia”, afirmó.

En esta línea, el proyecto, liderado por la Asociación de Cuidadoras “Yo Cuido” es apoyado por un equipo multifuncional para la atención de las cuidadoras y sus familias cuenta con varias líneas de acción: área legal, asistentes sociales, área médica, donde existen psicólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas y asistentes del cuidado, que son tens que van tres horas al domicilio.

La coordinadora también destacó la que iniciativa busca que “el estado se involucre más en este tema, Mas Estado, que asuma la Corresponsabilidad y entregue los soportes y herramientas para que ese Cuidado se realice con Dignidad y Derechos Sociales para la Persona Cuidadora” detalló.

“Este proyecto es regional, único en Chile, por lo menos como Asociación Yo Cuido es la única región que lo estamos haciendo. Tenemos profesionales en el área social con abogados, asistente social, en el área médica trabajamos con la Fundación Daya… Este año, lo nuevo son las asistentes del cuidado que son TENS que podemos enviar una vez al mes a domicilio por tres horas para que los cuidadores tengan su tiempo para sus cosas personales.”, expuso Ahumada.

Asimismo, la coordinadora explicó que este año el proyecto financiado por los Fondos 7% FNDR tiene foco en las mujeres que sufren violencia intrafamiliar “Este es un proyecto que tiene rostro de mujer. Nuestro pilar también son las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. La primera versión nació el 2020 en pandemia, en la segunda y tercera versión ampliamos el abanico de atención a las familias cuidadoras”, puntualizó.

La coordinadora regional finalizó diciendo “Lo central para nosotros es el cuidador, porque se torna invisible frente a una persona enferma, con discapacidad o que requiere más atención y muchas veces dejan de lado su salud por la de otras personas. El año pasado en las cuidadoras tuvimos tres cánceres, mujeres que no se chequeaban médicamente porque se dejan de lado por atender al otro y para eso es este equipo multifuncional. Por eso es tan importante este proyecto que termina este año y no tenemos más financiamiento, pero estamos haciendo todas las gestiones, buscando todas las vías para sacar fondos y que este proyecto se transforme en un programa piloto en O’Higgins”, culminó.

¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LOS ESPECIALISTAS?

La coordinadora de la Asociación “Yo Cuido” O’Higgins, María Eugenia Ahumada invitó a los interesados a llamar al número +56 9 40885093, ahí se te agendará una hora vía zoom o presencial a alguno de los especialistas, según sea el caso.

“Los requisitos para acceder al proyecto y catalogarse como persona cuidadora es sostener la vida de un familiar, de alguna u otra medida para que realice sus actividades diarias, no necesariamente que esté postrado, porque puede ser un niño con TEA, Down, un adulto mayor, alguien con discapacidad, me llaman y me dicen que es persona cuidadora y accede gratuitamente a este proyecto que es financiado 7% del Gobierno Regional y que actualmente estamos ejecutando y se extiende hasta mayo”, indicó Ahumada.

La iniciativa que culmina en dos meses más entrega apoyo con especialistas en medicina, derecho, psicología, kinesiólogo, nutricionista, fonoaudiólogos, asistentes sociales, asistentes del cuidado, terapia ocupacional y terapia transpersonal.

Si quieres tener más información contáctate también con sus redes sociales. En Facebook Yo Cuido Región de O’Higgins y su página oficial es #AsociaciónYoCuido