El viernes pasado, el Juzgado de Garantía de Rancagua fijó en 120 días el plazo de la investigación contra el ex notario de Rancagua, Ernesto Montoya Peredo, acusado por el Ministerio Público de presuntamente cometer el delito del artículo 443, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, que sanciona «al notario que autentificare una firma que no corresponda a la persona que aparece suscribiéndola». Según la fiscalía se trataría de un ilícito registrado entre los años 2020 al 2021, en la Tercera Notaría de la capital regional. Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el imputado, a la sazón titular de la Tercera Notaría de Rancagua, habría validado en ocho oportunidades la firma de una carta poder para que un tercero realizará la venta de vehículos. En la audiencia, el magistrado, Mauricio Silva Vásquez, sólo fijó el plazo de investigación al no solicitar la Fiscalía ninguna medida cautelar respecto del otrora auxiliar de justicia. Según el ente persecutor,

El imputado dejó constancia en los documentos notariales, validados por firma electrónica y timbre, que el solicitante concurrió personalmente y firmó ante él. Lo que resulta imposible debido a que el supuesto compareciente se encontraba recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán y, era suplantado por un tercero, quien portaba una cédula de identidad falsa.

Esta conducta que para el Ministerio Público, configura la infracción atribuida al otrora notario público quien, en el ejercicio de sus funciones, no realizó los trámites necesarios para acreditar la identidad del compareciente ni tomó los debidos resguardos que estaba en condiciones de adoptar, para la confirmación de su verdadera identidad.

Ernesto Montoya, asumió el cargo de notario en la comuna de Rancagua en el mes de agosto del año 1998, manteniéndose en este cargo a este año 2023, específicamente hasta el mes de enero.

En su defensa, el ex notario aseguró que la persona que estaba frente a él, firmó ante él, portando un carnet de identidad vigente y una foto que correspondía a la persona, así como no había antecedentes que el carnet estuviese bloqueado. A juicio de la defensa, el ex notario, fue víctima de una estafa, ya que acá se suplantó a una persona. Actualmente el notario ya no ejerce su cargo, ya que al cumplir los 75 años de edad, por ley ya no puede pertenecer al Poder Judicial.