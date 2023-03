Un positivo balance realizaron autoridades y profesionales de la División El Teniente involucrados en la última versión del programa “Mentorías”, que busca acercar la minería a alumnas de liceos técnicos de la región de O’Higgins.

En esta oportunidad, 20 estudiantes de los liceos Ernesto Pinto Lagarrigue y Pedro Aguirre Cerda, de Rancagua; Liceo Municipal de Machalí; y Francisco Antonio Encina Armanet, de Las Cabras, tuvieron cuatro sesiones en las que mujeres profesionales de distintas áreas de la cuprífera compartieron con las alumnas, quienes, además, visitaron por primera vez las operaciones de la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

“El programa nació en 2016 desde la Seremi de Minería como forma de atracción temprana para que las mujeres se encanten de la industria minera, que es altamente masculinizada”, explicó Camila Flores, encargada de Diversidad e Inclusión de El Teniente.

“La primera versión contó con cinco alumnas y llegamos a 2023 con 20. Nos complace que hayan venido para que tengan esta cercanía a la realidad de la producción. Estamos muy contentos y agradecemos también a cada mentora y profesional que participó”, agregó.

La seremi de Minería, Bárbara Gavia, señaló que “los cuatro colegios mineros iniciaron este programa en noviembre y en este cierre recorrimos el interior de la mina, el nivel Teniente 7, visitamos el Chancador Dacita y terminamos en Sewell, con las alumnas muy motivadas a seguir estudiando carreras mineras”.

Gavia destacó que la iniciativa “es muy buena para las estudiantes, las enriquece porque se quedan con la experiencia y las ganas de seguir involucrándose en la minería, que es lo que buscamos, una mayor inclusión laboral femenina”.

TESTIMONIOS

Sebastián Rejas, jefe de Proceso Teniente 7, Mina Norte

“Tuvimos el agrado de recibir a este grupo de estudiantes que conocieron el proceso minero, la automatización del sector y cómo es el acarreo con camiones. Estaban motivadas, les gusto el área y compartieron con trabajadores, lo que nos vincula con la comunidad y a las mismas estudiantes con sus futuros laborales”.

Javiera Araya, Liceo Pedro Aguirre Cerda, Rancagua

“Las mentorías son muy buenas, me hicieron querer estudiar la minería. Gracias a las profesionales que nos acompañaron me gustó este tema y conocer la mina fue genial”.

Valentina Valdivia, Liceo Pedro Aguirre Cerda, Rancagua

“Fue una experiencia increíble, si pudiera repetirla lo haría. Me ayudó mucho para saber qué quiero estudiar, a qué me quiero dedicar. Fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido, me abrió muchas posibilidades”.

Javiera Rojas, Liceo de Machalí

“Me gustó el programa, que solo fueran mujeres y la verdad me encantó todo. Me gustó ver el camión que tiraba la piedra al chancador y me gustaría trabajar aquí, dentro de la mina”.

Leonor Alarcón, Liceo Francisco Antonio Encina, Las Cabras

“Las mentorías fueron muy buenas, porque ayudan a la integración de mujeres a la minería, que es un rubro en su mayoría de varones. Tener esta experiencia más cercana, siendo estudiante de cuarto medio e integrarnos al mundo minero, es mucho más interesante”.