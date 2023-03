ARIES (21 marzo – 20 abril).

Todavía tienes mucho que demostrar sobre tus habilidades, así es que no te arrugues ante las primeras dificultades. En cuanto te centres un poco, sorprenderás a más de una persona que se ha mostrado escéptica en tus propias narices.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Las molestias físicas que notas últimamente pueden ser el preludio de algo más serio, así que sería conveniente una visita al médico. Controla la dieta, los excesos se pagan. Aparecen problemas con algunos miembros de tu familia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Comenzarás poco a poco a cobrar consciencia de que tienes la fortaleza necesaria como para romper con el pasado. Viejos resentimientos, amores no correspondidos y menos aún superados, rencores que no han dejado pasar aires renovados, todo irá fuera.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tendrás cerca de ti a una persona muy molesta, que acaso te incordie más de los que puedes aguantar. Procura ignorarla, será cuestión de experiencia y diplomacia. Busca el consejo de tu pareja o de algún amigo si la situación se mantiene en el tiempo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

En tu entorno se irán generando dificultades que te harán pensar en alguien que está tejiendo una alfombre muy negativa sobre tu persona. Tu pareja necesita que le demuestres más cariño y comprensión.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Alguien a quien no hace mucho tiempo entregaste tu confianza podría traicionarla de forma aparente. No te precipites a juzgarla hasta no haber recabado todos los puntos de vista. Las cosas no son siempre como parecen a primera vista.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Momento adecuado para iniciar proyectos o negociaciones profesionales, que ya venías maquinando desde hace tiempo. Sé cauto con los comentarios. En lo sentimental, aprovecha una buena racha de gran atractivo físico.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si no tienes compromisos sentimentales, no estarás mucho tiempo de esta manera, los cambios que surgirán a tu alrededor te traerán grandes posibilidades para el amor. Buenas perspectivas para la inversión.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La sinceridad puede ocasionarte algún disgusto en la jornada de hoy; recuerda que, de vez en cuando, no está de más maquillar un poco la verdad, especialmente cuando la persona afectada por tus afirmaciones es un ser querido.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los cambios de temperatura bruscos te pueden afectar y debilitar hasta el punto de que te encontrarás bastante mal. Procura tomar precauciones y descansar más. Trata a tu pareja con más cariño.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Te encontrarás con sorpresas cuando llegues al encuentro con una cita y descubras comportamientos que nunca pensaste que iba a tener. Tú también te sorprenderás a ti mismo con tu reacción.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No confíes demasiado en las personas que tienes alrededor en el trabajo, muchos son buenos amigos, pero hay uno al que no le gustas un pelo y te tiene mucha envidia. No es mala persona, pero no va a permitir que le hagas sombra en ese proyecto nuevo.