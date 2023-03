La mañana de este martes el Senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, asumió la Presidencia de la Comisión de Salud del Senado para este período.

“Queremos cumplir el propósito del Presidente Boric en su programa de gobierno, en cuanto a que podamos dar pasos ya este año a una reforma de salud más profunda para el país; sin duda de los problemas acuciantes, uno de ellos tiene que ver con las listas de espera que es un tema que ya está puesto en la agenda del Ministerio de Salud y de lo cual mañana tendremos la exposición del Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos”, señaló el Senador.

Manifestó que para avanzar se debe integrar el sistema público con el privado y así poder resolver las listas de espera. “Particularmente este tema en nuestra región hoy día requiere un nuevo camino, un nuevo rumbo hacia el futuro”.

La segunda línea de acción estará orientada a la incorporación de especialistas en el sector público, de los cuales casi dos tercios hoy se encuentran en el mundo privado. “El acceso a especialistas en el mundo público, es parte del compromiso que tenemos que ir viendo cómo se resuelve progresivamente (…) Hay ejemplos que requieren que las especialidades lleguen al mundo público con más fuerza”, destacó.

“En tercer lugar que haya una reforma más profunda al subsidio de incapacidad laboral que todo el mundo entiende que está hoy en día en juego, porque el derecho a enfermar mientras uno trabaja, no siempre tiene las garantías al tiempo y oportunidad de recuperación de sueldo”, resaltó el parlamentario, quien al mismo tiempo precisó como cuarto eje la salud mental.

“Lo hemos puesto en el énfasis principal de lograr una cobertura para la pospandemia en materia de salud mental que hoy en día está muy desdibujada o le falta un énfasis distinto. Son cuatro líneas de acción, especialistas, listas de espera, salud mental y subsidio de incapacidad laboral que yo veo en el horizonte que son temas muy cruciales y que creo que debemos abordar desde la Comisión de Salud del Senado y en la colegislatura que hacemos con el gobierno a través de la Ministra de Salud, Ximena Aguilera”.

En este sentido, la Ministra de Salud, resaltó que se trasladó con el equipo completo al Senado, “para felicitar al Senador Juan Luis Castro que asume la presidencia y comprometernos en un trabajo productivo durante su gestión en la presidencia de la comisión con esta colegislatura en relación a las mismas prioridades que el senador ha mencionado”.

“Cuando me nombraron como ministra, el presidente me hizo unos encargos muy concretos, además del programa de gobierno, que es hacernos cargo del tema de listas de espera y ahora recientemente en el cambio de gabinete me pidió que resolviera la crisis de las Isapres sin perdonazo y cautelando los derechos de los cotizantes. Otra de las áreas prioritarias que nosotros tenemos tiene que ver con la salud mental como lo ha mencionado el Senador, donde hemos estado dando pasos para dar cuenta de la gran carga que tenemos en salud mental y que se ha agravado producto de la pandemia” precisó.