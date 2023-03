Por primera vez en su historia, la comuna de Pumanque ofrecerá enseñanza media a través del Liceo Polivalente, cumpliendo así un sueño de décadas de los vecinos.

La puesta en marcha oficial se dio con la presencia del alcalde Gonzalo Baraona; el gobernador regional, Pablo Silva Amaya; los diputados Carla Morales y Eduardo Cornejo; la Delegada Presidencial Provincial, Marta Pizarro; la jefa de Educación Provincial, Andrea Mira, entre otras autoridades, estudiantes, profesores y apoderados.

Según comentó el alcalde de Pumanque, “tener enseñanza media en la comuna no sólo era un sueño de décadas para los vecinos, sino también de nuestra administración. Como alcalde, estoy satisfecho por cumplir una de mis grandes promesas. Podemos desde ya aplaudir el que Pumanque pasó a primera división. De a poco juega de igual a igual que sus comunas vecinas. Tenemos todo para ser los mejores y créanme que a eso es lo que aspiramos, siempre con humildad, pero ciertos de que podemos y sabemos hacer las cosas bien”.

Destacó que, gracias a este Liceo, “los estudiantes no tendrán que levantarse demasiado temprano, no viajarán una hora en invierno con frío o en verano con extremo calor. Esas horas serán dedicadas a su descanso, estudio, familia y amigos. Asimismo, sus padres no tendrán costo extra en enviar a sus hijos fuera de la comuna. El que un hijo estudie afuera implica disponer de dinero extra todos los días para cualquier eventualidad, sumado a tantos otros gastos escolares que surgen durante el año”.