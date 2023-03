A diario debemos comprar productos o contratar servicios para satisfacer nuestras necesidades, pero algunas veces los derechos como consumidores son vulnerados o pasados por alto. Según el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), en Chile un 52,4% de los reclamos ingresados a la fecha se resuelven en forma favorable para los consumidores; un 33,5% no son acogidos; y un 10,3% no son respondidos. El resto de los casos fueron tramitados mediante gestiones colectivas, derivados a otras entidades públicas, o no existían antecedentes para tramitarlos.

A nivel mundial cada 15 de marzo se conmemora este día originado por lo ocurrido en 1962 cuando en el discurso del fallecido presidente de Estados Unidos, John Kennedy, este manifestara que “consumidores somos todos”. Es por ello que el SERNAC, organizó y levantó este miércoles, distintas ferias en todas las regiones del país para acercar los servicios de la red de protección a los consumidores y usuarios, y así profundizar los vínculos con estas y otras entidades relacionadas.

Para el delegado Presidencial de la Región de O’Higgins, Fabio López, como consumidores tenemos derechos que debemos ir consolidando. “Los consumidores están en el centro de las políticas del presidente Gabriel Boric. Deben saber que además de deberes tienen derechos y pueden ser asistidos en caso que sientan que sus derechos son vulnerados”.

Por su parte, el Seremi de Economía, Guillermo Acuña, señaló que “hoy buscamos que la comunidad utilice las herramientas que tienen a favor. Cuando son vulnerados sus derechos ellos pueden preguntar y dialogar con las empresas. Instrumentos como el SERNAC responden consultas y aclaran dudas”.

“LOS DERECHOS NO EXISTEN SI NO LO SABEMOS EJERCER”

“Nuestra labor como servicio es titánica ya que damos la debida y adecuada atención a todos los consumidores. Los derechos no existen si no lo sabemos ejercer. No solo ejerceremos por vía del reclamo sino que educamos e informamos a la ciudadanía. Hoy ratificamos nuestro compromiso de estar desplegados en toda la región para acercarnos a quienes más lo necesitan en cuanto al consumo, por ejemplo, estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, etc.”, recalcó el director regional del SERNAC, Ignacio Tello.

Destacó además que en esta feria realizada en Plaza Los Héroes de Rancagua, se contó con la presencia de diversos servicios de la red de consumo de la comunidad, entre ellos la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), ya que, según Tello, gran parte de los reclamos hoy pertenecen a consumos en servicios básicos, especialmente los servicios eléctricos y sanitarios. De igual manera, estuvo presente para informar a los transeúntes, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, “porque sabemos que más de la mitad de los chilenos tienen deudas y problemas graves ya que están comprometidos más allá de su patrimonio. Es vital que el Estado se despliegue para ayudar a estas personas en cuanto a información, asesoría y procedimientos”, explicó el representante regional del SERNAC.