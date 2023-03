El empresario Juan Sutil se declara un hijo adoptivo de esta región. Conocido principalmente por su paso como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en estas semanas ha decidido jugársela por un cupo en la nueva

convención constituyente y ser parte de los 50 consejeros que ayudarán a redactar la nueva carta magna del país.

En su carrera a consejero constitucional por la Circunscripción 8 de la Región de O’Higgins, Sutil se presenta como candidato independiente en un cupo de la lista de Renovación Nacional (E-20), dentro del pacto Chile Seguro. “Es muy importante para mí actuar con

responsabilidad, compromiso y generosidad. Hoy me siento orgulloso de estar preocupado de las cosas de los demás porque si logramos tener bases muy sólidas, podremos poner de nuevo a Chile en marcha”, asegura sobre su decisión de presentarse

como candidato.

Argumenta que la sociedad civil requiere de buenas políticas públicas. “Todos los problemas deben ser de alguna forma bien resueltos en el nuevo texto”, dice. Y para ello asegura poder aportar con su trayectoria empresarial y laboral, que combina el

emprendimiento con la responsabilidad social y gremial. “Nací empresarialmente en la región a los 20 años. Hoy tengo 61 años y surgí desde Graneros, San Vicente, Mostazal, Peralillo y gran parte de Colchagua. Siempre he estado vinculado al mundo social desde mi

época de estudiante. También desde mi labor gremial y empresarial al conocer muy bien los problemas de las personas”.

BASES PARA EL NUEVO TEXTO

Hace más de tres semanas que Sutil ha recorrido diversas comunas para retroalimentarse de las necesidades e inquietudes sociales, siempre con su cuaderno en mano. “En estas semanas estuvimos profundizando estas preocupaciones con la gente y en terreno.

Hemos conocido muchas realidades distintas y conversado sobre temas que les importan a las personas, como seguridad, deporte, educación, salud, cultura, emprendimiento, agricultura y escasez de agua, derechos sociales, regionalización, etcétera”, explica sobre

estas necesidades que a su juicio están insatisfechas e incumplidas por parte del Estado. “Hay que construir una constitución para el futuro de las generaciones que vienen con preocupaciones de hoy, como medioambiente, educación, salud o seguridad, por ejemplo.

Espero que podamos concordar para tener un buen texto que mandate de la forma correcta y poder accionar en favor de las personas”.

Entre las prioridades más importantes para este candidato está la Seguridad. “Es la base de todo, del ordenamiento jurídico, de la libertad de expresión, de desplazamiento, etc.

Los comerciantes, por ejemplo, me dicen que deben cerrar temprano porque tienen miedo a la delincuencia”. También en el área de la Educación, donde busca retraer una “mala política pública como es la llamada tómbola, que no da libertad a los padres de

elegir la educación de sus hijos. Y en material social, muchas mujeres y dirigentes sociales me han planteado los problemas de la Pensión Garantizada Universal (PGU) ya que muchas de ellas se jubilan antes de los 65 años”, comenta. Y en cuanto a Emprendimiento y empleo, añade que se requiere de una constitución clara que entregue estabilidad y confianza a la inversión, “lo cual nos permite tener más y mejores empleos”.

EXPECTATIVAS

Ante el nuevo proceso que se acerca, Juan Sutil espera que sea muy proceso ordenado, con criterio, unidad y respeto mutuo “para construir un buen texto y que la ciudadanía lo apruebe por amplia mayoría. Quienes fuimos maltratados en el proceso anterior no

haremos lo mismo ahora. El proceso es de todos y hay que escuchar a todos para poder decir después que es la constitución de todos los chilenos”.

Consultado sobre los nuevos consejeros constituyentes, Sutil manifiesta que le parece correcto que solo sean 50 los convencionales, “para que funcione bien y con un gasto mucho menor para Chile”. Es que dice, que las personas están reticentes de este nuevo

proceso, “muchas con desconocimiento, pero cuando conversamos con ellos solidarizan en el propósito de hacerlo de buena forma, con personas que sepan y tengan trayectoria y conocimientos, ya que el anterior fue muy estridente y en algunos casos vulgar”.

Sobre la nueva carta magna, Sutil espera que cuente con los principios de libertad, así como también medidas muy sólidas para manejar la seguridad interior del país. “La constitución que nos rige, que son los cimientos de lo que nos va a regir, debe tener un

factor de estabilidad democrática. En Chile tenemos 21 partidos políticos y se están formando nuevos. Por lo tanto, hay que discutir cuál es el régimen con el cual queremos proteger nuestra integridad democrática y lograr acuerdos más amplios, y no ver a un

congreso fragmentado”.