La primera velada de boxeo olímpico de este 2023 en San Fernando, tendrá lugar la noche de este viernes.

La Academia local está organizando esta jornada que comenzará a contar de las 21 horas en el gimnasio municipal de la Avenida Manso de Velasco.

Es así como, Benjamín Palma, técnico de la entidad, comentó que en esta ocasión pelearán los púgiles de la capital provincial colchagüina y también otros provenientes desde Chimbarongo, Santa Cruz y Talca.

En la oportunidad se disputará el trofeo “Esteban Salineros Montecinos”, en honor al periodista y escritor sanfernandino fallecido recientemente en España.

Cabe indicar que, el programa, contempla los siguientes combates: José Jiménez (Academia) vs Benjamín Vergara (Chimbarongo), en 51 kilos cadetes; Luinyert Cavallo (Chimbarongo) vs Felipe Arias (Santa Cruz), en 60 kilos; Boban Muñoz (Andes Boxing) vs Brian Rojas (Chimbarongo), en 90 kilos; Brian Carquín (Chimbarongo) vs Eduardo Aliaga (Santa Cruz), en 71 kilos; Leomar León (Andes Boxing) vs Jorge Díaz (Talca), en 71 kilos; Harold Moya (Academia) vs Jesús Silva (Chimbarongo), en 75 kilos; Michael López (Academia) vs Pablo Chambe (Talca), en 64 kilos, y; Cristian Farías (Academia) vs Jhonatan Espinace (Talca), en 57 kilos.