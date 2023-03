ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu deseo de aceptación te puede llevar a disculpar los defectos de terceras personas. No idealices a la gente, porque cuando adviertas la realidad sufrirás una cruda desilusión. Acércate más a la familia y busca actividades para estar más tiempo con ellos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

El amor con mayúsculas puede llegarte en estos momentos, pero tal vez con la persona menos indicada para tu estabilidad y la de los tuyos. Tendrás que pensar mucho en la situación y tal vez frenar tus impulsos, al menos por ahora.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El reencuentro con una persona lejana te devuelve la ilusión por la vida. Te das cuenta de que los años pasan pero que la verdadera amistad nunca muere. Esa seguridad traspasará barreras dentro de ti y se hará patente en otros campos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te sentirás emocionalmente más estable y concentrado en las cosas que necesitas hacer. Sácale provecho a los momentos de descanso, atendiendo en especial a tus seres queridos, aunque tengas in mente cuestiones profesionales.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Preocupaciones monetarias nublarán hoy tu horizonte, y podrán distraerte de otros asuntos, como, por ejemplo, el amor. No te dejes vencer por las adversidades, y trata de ser un poco más optimista. Quienes te rodean te lo agradecerán.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Profesionalmente encontrarás apoyos que tú mismo te has procurado poco a poco pero, atención, no de dejes engañar por las apariencias: podrías tener datos para desconfiar de los planes que se orquestan a tu alrededor.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Ten cuidado con lo que comes, los excesos a los que estás acostumbrado en comidas de empresa no son buenos para un correcto funcionamiento intestinal. Ese ardor de después de comer lo puedes solucionar no comiendo cosas aceitosas fuera de casa.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Es posible que sientas mucho cansancio y desánimo, pero estos signos serán pasajeros y que, si tienes un poco más de paciencia, conseguirás lo que te has propuesto. Un buen aporte de vitaminas te vendría bien.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Durante toda la jornada disfrutarás de buen humor gracias en parte, a la protección astral, y también a tu forma de llevar la vida. Te sentirás radiante y sabrás dónde colocar y qué hacer con los problemas que puedan surgir.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Es el momento de tomar una decisión importante en tu vida y resolver un problema que te agobia desde hace tiempo. Tienes una protección cósmica especial, así que puede salir todo mejor de lo que esperabas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estás soportando muchas presiones en tu relación de pareja y puede que no hayas acertado en la forma de aceptarlo. Es el momento de la reflexión y quizá unos cambios no vendrían mal. Se te darán bien los juegos de azar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Conflictos que provienen de tu ámbito laboral y que te tendrán muy atareado durante toda la jornada. Tentaciones de retomar un amor del pasado que fue importante para ti, del que tienes la sensación de necesitar más de él.