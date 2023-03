Luego de la caída en el clásico regional frente a Deportes Rengo, en General Velásquez se mentalizaron en recuperar la confianza y dejar nuevamente los tres puntos en casa.

Esto porque, el domingo venidero a las 18 horas, el elenco que dirige técnicamente Raúl “Maná” González, recibirá a Deportes Valdivia en el estadio municipal Augusto Rodríguez.

Los verdes, que acumulan 4 puntos en la clasificación –tienen un partido pendiente-, deben sumar frente a los pupilos de Luis Marcoleta (5 unidades) para mantenerse en la medianía de la tabla y tratar de recortar distancia con los puntos.

RENGO DE VISITA

Mientras que, el elenco Oro y Cielo, saldrá a buscar su segundo triunfo del torneo. El conjunto que dirige Matías Garrido visitará el domingo a las 19 horas a Trasandino, en Los Andes.

El “Cóndor” suma 12 puntos y está invicto en el inicio del campeonato, mientras Rengo tiene 3 unidades.

Cabe indicar que, la fecha 5 de la tercera categoría del profesionalismo, tiene los siguientes partidos: Lautaro vs Iberia, Real San Joaquín vs Fernández Vial, San Antonio Unido vs Melipilla, Limache vs Linares, y Provincial Osorno vs Deportes Concepción.