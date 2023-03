Tiene domicilio en Rancagua y hace algunos años se desempeñó como funcionario de la Primera Comisaría de la capital regional.

Según lo dado a conocer por el Fiscal, Carlos Fuentes, jefe de la Unidad de Análisis y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional, se formalizó a un imputado por comercialización de cable de cobre robado, quien fue sorprendido bajando desde Coya en una camioneta cargada con más de una tonelada y media de alambre de cobre que había sido robado desde bodegas de la División El Teniente y, que se utiliza para la construcción de mallas a piso, en los túneles mineros.

El imputado había realizado contactos previos con el sujeto que le vendió en Coya, de quien sólo hasta ahora se conoce el apodo. Sobre el robo, los sujetos escalaron el cierre perimetral de la división El Teniente, para luego llegar a las bodegas numeradas, donde se encontraba el alambre, el que fue cortado con una galletera y luego arrastrarlo para sacarlo de la zona. La receptación, se basa en que al sacar el cobre y llevarlo a Coya, hacen la transacción vía mensajes, donde el imputado en horas de la noche del jueves concurre en una camioneta adaptada para resistir el peso, la cargan y lo bajan por Carretera El Cobre.

La camioneta no portaba las placas patentes para así no dejar registro, además mantenía un polarizado más allá de la norma, ya que al interior de la camioneta también mantenía cobre. Dato no menor, es que el imputado es funcionario activo de carabineros de dotación de la Comisaría de Curacaví. Quedó con cautelares de firma, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los recintos de División El Teniente. Según lo expresado por el Fiscal, el sujeto se encontraba en día libre, vive en la comuna de Rancagua y, hace algunos años atrás, desempeñó funciones en la Primera Comisaría Rancagua.