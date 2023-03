ARIES (21 marzo – 20 abril).

Complicaciones varias puede echar a perder un día cuidadosamente organizado. Si luchas, puedes salirse con la tuya, pero trata de anticipar un plan alternativo por si hay imprevistos, no fíes todo al azar, porque por esta vía llegarás al fracaso.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tu dedicación a los problemas de tu familia puede traerte complicaciones con tu pareja. Seguramente desde fuera se vea más claramente que te implicas demasiado en cuestiones que no deberían ser siempre de tu incumbencia.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Podrías hoy tener muy claro que las cosas no están maduras para decidirte a vivir en pareja. Pequeños detalles en la convivencia te darán la pauta a seguir en este terreno. Se impone más diálogo si quieres avanzar en la relación.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Vigila la dieta. Es el momento adecuado para que por fin te pongas a la tarea de llevar, aunque sea por unas semanas, una dieta equilibrada, que te deje el organismo limpio; al final comprobarás que nos es tan difícil como parece y los beneficios serán muchos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un deseo acariciado desde hace tiempo puede hacerse realidad estos días y, aunque te parezca un sueño, resulta que es real y será importante en tu vida. En la salud pueden surgir problemas de artritis.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Podrás celebrar el éxito de una operación financiera o de un negocio que va por buen camino. Saldrás beneficiado tanto económica como profesionalmente. Procura pensar antes de adjudicar un destino al dinero obtenido. Buen momento para la salud y para el ejercicio.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El deporte puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Puedes hacer un pequeño esfuerzo porque sabes, como has comprobado en otras ocasiones, que después te vas a sentir mejor, sobre todo si disfrutas de la compañía de los amigos o la familia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Pon especial atención a tus gastos en estos días; aunque eres ahorrador por naturaleza, últimamente has derrochado el dinero en cosas que no necesitabas. No esperes superar tus problemas apelando a la ayuda de los demás, porque pueden dejarte en la estacada.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No es el momento adecuado para que cierres los ojos y mires hacia otro lado. Afronta los problemas, pues no se van a resolver por sí mismos. Tienes que evitar al menos los conflictos familiares, porque la unión hará la fuerza.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No te vendría mal hacer una inversión en ti mismo, por ejemplo organizando algo que realmente te llene o te divierta. Para estar bien con los demás es necesario estar bien con uno, y la mejor forma de demostrártelo es haciéndote la vida mucho más agradable.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

En el plano afectivo debes tomar una decisión ya, sin esperar más. Ten la seguridad de que todo va a salir bien y la vida en común no te defraudará. La salud marcha sobre ruedas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Una amiga del pasado va a reaparecer en tu vida y te va a recordar una etapa que no te agrada mucho. Lo peor es que tú no le habías hablado de nada de esto a tu pareja y ahora tienes que darle explicaciones de muchas cosas que no le van a gustar.