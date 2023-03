Denunciando la falta de medicamentos, insumos para atender a pacientes, vehículos para realizar visitas domiciliarias, medicamentos y deficientes condiciones laborales en las que deben desempeñar sus funciones, entre éstas falta de baños, es que la mañana de este lunes, funcionarios del Cesfam 2 de Rancagua iniciaron un paro.

“Nuestra movilización obedece principalmente a las múltiples demandas que hemos solicitado varios meses, que no han sido cumplidas de acuerdo a los requerimientos que tenemos y que impactan no solamente en la salud y seguridad de nosotros como funcionarios; sino también afecta a nuestra población usuaria”, dijo la médico familiar de Cesfam 2, Pilar Delgado.

A esto, la enfermera Edith Salas, añadió “Faltan medicamento, insumo, tenemos serios problemas de higiene dentro de los baños, no hay toalla nova ni papel higiénico”, expuso dejando en claro que “se están haciendo los turnos éticos, se están entregando los medicamentos a los pacientes citados, atendiendo los adultos mayores, niños y curaciones, y todo lo que sea toma de muestra. Que la población tenga claro que es para beneficio de ellos y de nosotros”, aseguró.

Palabras a la que la Presidenta del Colegio de Matrones y Matronas de la Sexta Región, Ximena González añadio “la situación es muy lamentable, ya que desde noviembre del 2022 que el Cesfam 2 está con un déficit muy importante de medicamentos, especialmente para las embarazadas; pero no es solo él área Ginecológica, es en todo ámbito», subrayó.

En este contexto detalló que en el lugar faltan “principalmente de insumos para la atención de pacientes: medicamentos, paracetamol, vitamina, fierro, algunos anticonceptivos, etcétera. Ha habido un déficit en el abastecimiento de medicamentos hacia los pacientes, cosa que influye en la buena atención hacia nuestras usuarias; sin embargo, esto no solamente en el área de maternidad y de la parte de ginecológica; sino que también abarca a la atención en general, algunas vitaminas para los niños, medicamentos para los adultos; por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades, a que pongan solución a esta situación que se hace insostenible”

La dirigente regional de las matronas agregó “están solicitando arreglos en sus dependencias, no están teniendo la calidad para atender en forma correcta, como ejemplo ellos son más de 200 funcionarios y solamente tienen 2 baños, son cosas que la autoridad debe hacerse presente, debe tratar de solucionar a la brevedad posible porque este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo”.

“ESTE ES UN PARO DE ADVERTENCIA”

Cabe destacar que conforme avanzaba el día, la movilización fue escalando pues se fueron plegando a las demandas el Cesfam N° 1, 3, 4, 5, 6, Unidad Transversal (UTTO), laboratorio, indicó el Secretario General de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), Marcos Vargas “El único Cesfam que no estaría en paro es el 8, todos los demás están en paro 100%, con turnos éticos. Las razones son similares, problemas en infraestructura, alto hacinamiento, problemas en los baños, a lo que se le suma que en toda la comuna hay pocos insumos y pocos medicamentos”, indicó.

El dirigente nacional expuso que “las razones que nos da la Corporación las entendemos, que la modalidad de compra que tiene Cormun que antiguamente era compra directa y ahora por Mercado Público enlentece la adquisición de insumos, porque hay proveedores a los que se les debe dinero históricamente, lo que ha generado que los proveedores no nos hagan llegar los insumos, lo que impacta en la población y en los funcionarios, ya que algunos de ellos están llegando desde sus casas con material para hacer curaciones. No hay toalla nova, papel higiénico, ni jabón en los consultorios”.

Añadió que “Desde temprano estamos trabajando con la gente de la Corporación, con el Secretario General, con el Alcalde, con el Consejo Municipal, pero sabemos que esto no tiene salida a menos que sea por compra directa para apurar las adquisiciones”.

Es por estas razones remarcó Vargas que “El paro sigue hasta mañana a las 20:00 horas, porque queremos un protocolo de acuerdo con fechas y acciones, que se generen las compras de la forma más rápida posible y sabemos que existe problema para eso, pero los pacientes no pueden seguir esperando. Necesitamos que nos lleguen soluciones. Esperamos mañana tener noticias si va a haber algún acercamiento con la Corporación para resolver esto lo más pronto posible. Este es un paro de advertencia de dos días, y esperamos que la situación no vuelva a repetirse para no tener que llamar a otro paro que no será de dos días”, subrayó el dirigente nacional de Confusam.

Directora de la División de Salud Municipal de Rancagua, María Francisca Torres:

“Estamos en el proceso de solución, con las fechas claras y concretas que no pasan más allá de esta semana”

Respecto a la situación, la Directora de la División de Salud Municipal de Rancagua, María Francisca Torres indicó que “Desde el Cesfam 2 se han levantada una serie de inquietudes, las que acogemos efectivamente de cuál podemos tener resorte de la respuesta. Sabemos que la División de Salud ha tenido una demanda constante e intermitente y quizás hemos tenido la oportunidad de mejora, de levantar nuestros procesos debido a varios cambios que se realizan tanto en la cadena de suministro, como la cadena adquisición de algunos insumos y también nos levantaron una problemática bastante compleja que son respecto a los baños”, dijo.

En esta línea detalló que “El Cesfam 2 no lleva más de un año de entrega; por lo tanto, que fallan 9 baños en 3 semanas, la verdad que maneja una incertidumbre bastante importante, ya que incluso en esta obra no tenemos garantía, es un Cesfam que se entregó hace un año y no tenemos la garantía posible; por lo tanto, tenemos que hacer una reorganización completa de nuestra cadena de mantención. Mientras tanto estamos dando una solución a los funcionarios que sea realista mientras se realizan los trabajos”.

En cuanto a los plazos para que lleguen las soluciones, Torres indicó que “tenemos una mesa de trabajo en conjunto con los funcionarios que comenzó el miércoles de la semana pasada, que se reactivó el viernes y hoy nos reunimos para poder entregarles fechas y plazos de compromiso donde vamos a poder mejorar y revisar ciertos problemas que han tenido los funcionarios”.

Al ser consultada que habría otros Centros de Salud Familiar que se sumarían a la medida, la directora de salud fue enfática al declarar “descartamos todo ese tipo de medida. Hay un levantamiento importante las problemáticas que nosotros como División hemos acogido, por eso también está una mesa trabajo en conjunto con ellos; los insumos y los medicamentos están llegando. Lamentablemente hemos tenido algunos impactos con algunos proveedores que nos abastecen desde años y que lamentablemente este último tiempo han tenido un comportamiento bastante reprochable con la División y es muy lamentable que algunas Divisiones técnicas se vean afectados por algunas problemáticas que son de otra índole”.

Torres indicó que la problemática nace en que la línea abastecimiento no es una compra directa solamente de la corporación, “nosotros tenemos por lo menos tres líneas de provisión de medicamentos e insumos, los cuales obviamente conllevan una falta logística que no nos permiten tener una garantía de resorte, en decir que qué pasa si no llegan. Hoy estamos en el proceso de solución, con las fechas claras y concretas que no pasan más allá de esta semana donde se le va a informar las cantidades, porque todos los insumos los medicamentos están llegando”.

Respecto a los baños Torres agregó que “Estamos previendo un stock de baños que son de primer nivel con agua y luz que se instalarán durante el día (lunes), que estarán instalados al lado del Cesfam para los funcionario el día de mañana (martes)”.