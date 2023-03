Hace unas semanas se desarrolló en el edificio Moneda Bicentenario en Santiago un importante seminario sobre la prevención de la corrupción en Municipios y el fortalecimiento de la Integridad Pública, donde expusieron investigadores y parlamentarios, entre los que desatacó la participación de la legisladora por el Distrito 15, Marta González Olea, quien preside la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y una de las promotoras del proyecto de ley de Municipios Transparentes, que se revisa en la citada Comisión.

“Avanzar hacia la prevención y la erradicación de la corrupción es una prioridad para los sistemas democráticos. Esta preocupación se relaciona con el respeto y garantía de la democracia y de los derechos humanos” afirma la ministra Ana Lya Uriarte, secretaria general de la presidencia, cuyo ministerio fue parte organizadora de este Seminario.

“En los últimos años, muchos escándalos de corrupción municipal han salido a la luz en nuestro país, dando cuenta de una práctica que demuestra la falta de mecanismos institucionales y legales para hacerle frente a este grave problema”, comentó la diputada Marta González durante su ponencia, agregando que se debe “hacer hincapié en la regulación de las corporaciones municipales, que se manejan con fondos públicos, pero no son auditables como los Municipios en la actualidad”.

La legisladora prosiguió comentando que “en los últimos años, muchos escándalos de corrupción municipal han salido a la luz en nuestro país, el 52% de las municipalidades del Chile está siendo investigadas por diversos delitos de corrupción, incluyendo nuestra capital regional Rancagua, en esta y la anterior administración, dando cuenta de la falta de mecanismos institucionales y legales para hacerle frente a este grave problema” y agregó que “combatir la corrupción es una prioridad y debe verse con mirada de Estado. Hoy hay que pasar a soluciones concretas, que además se enmarquen en una perspectiva de integridad”.

El Seminario tuvo su foco en la integridad y probidad pública, lo que está siendo impulsado en dos proyectos de ley refundidos que buscan lograr mayor transparencia para el perfeccionamiento de la democracia, diagnóstico compartido entre los exponentes, entre los que se cuenta a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, el diputado de acción humanista Tomás Hirsch y varios investigadores de diferentes entidades como Valentín Valdés (AMUCH) y Benjamín García de Espacio Público.

De la región de O’Higgins asistieron dos concejales, Hugo Guzmán de Rancagua y Claudia Zamorano de Codegua, junto a algunos estudiantes de la Universidad de O’Higgins.

Para la concejal Claudia Zamorano, de la comuna de Codegua, el seminario fue una “instancia de profundización en relación a los proyectos de ley que hoy se están empujando en el Congreso, que buscan restringir las posibilidades de corrupción, fortaleciendo la democracia y transparencia” y agregó que “la gente quiere saber y tiene el derecho a saber en qué se gastan las platas públicas y es deber nuestro como autoridades democratizar aquella información, pero no cualquier información, sino más bien una que logre comprenderse, contextualizada, hasta pedagógica, pues cuando la información no se entiende, entonces no es transparente”.