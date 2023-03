Tras meses de reuniones y conversaciones con las autoridades de la Corporación Municipal de Rancagua, los profesionales que laboran en los distintos establecimientos de salud de la Atención Primaria de la capital regional, decidieron iniciar una movilización.

Las razones son similares. La incertidumbre e impotencia por la falta de fármacos e insumos mínimos para brindar la atención, así como problemas en infraestructura, alto hacinamiento y las deficientes condiciones laborales en las que deben desempeñar sus funciones, hace que la atención que entregan los Centros de Salud Familiar vaya en desmedro de los pacientes, reclaman.

El primero en movilizarse fue el Cesfam 2 de Rancagua, donde sus funcionarios que iniciaron una protesta en busca de respuestas que según indicaron han solicitado desde noviembre pasado.

En el lugar, la enfermera del Cesfam 2 Edith Salas, indicó que “esto viene por harto tiempo. Estamos presionando por el arreglo de la infraestructura del Cesfam donde nuestro principal problema es que hay 2 baños funcionando para todo el Cesfam, son más de 220 funcionarios. Y lo otro tiene que ver con los usuarios, falta de medicamento, falta de insumos, o sea, medicamentos en 0, insumos en 0 que viene desde noviembre, insumos de dental, de curación, todo eso. Por lo tanto, no estamos dando atención de calidad que se espera y eso va en desmedro de nuestros usuarios”.

Por su parte, la médico familiar de Cesfam 2, Pilar Delgado, dejó en claro que “Esta movilización es una demanda propia de los trabajadores. Estamos trabajando con turnos éticos, manteniendo las atenciones críticas que son las urgencias de adultos mayores y entrega de medicamentos a la población de riesgo que no puede quedarse sin sus insumos”.

Consultado hasta cuándo se extendería la movilización dijeron que aún no existe fecha definida, toda vez que su extensión dependerá del resultado de las conversaciones que se mantengan con la administración “Queremos concretar, ver resultados y las cosas que se están pidiendo este físicamente en el lugar donde se requieren, no en papeles, eso no sirve”, indicaron.

CESFAM RECHAZAN OFERTA Y SIGUEN EN MOVILIZACION

Conforme avanzaba el primer día de movilización (el lunes), a las demandas se fueron plegando el Cesfam N° 1, 3, 4, 5, 6, Unidad Transversal (UTTO) y laboratorio, los que este martes amanecieron movilizados, expuso el presidente asociación de funcionarios de Rancagua y Secretario General de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), Marcos Vargas.

“Todos los Cesfam están adheridos al 100%, con turnos éticos, excepto el Cesfam 8. Las razones son similares, problemas en infraestructura, alto hacinamiento, problemas en los baños, a lo que se le suma que en toda la comuna hay pocos insumos y pocos medicamentos”, indicó.

El dirigente agregó que “El consultorio 2 comenzó con una movilización detonada por la mala calidad de los baños del establecimiento, porque no tenían ningún baño para los funcionarios y la falta de insumos. Luego de eso se suman los consultorios 1,3,4,5,6 y laboratorio. Hay una razón transversal que es la falta de insumos y medicamento que están llegando por goteo y muchas veces se suspende el suministro por meses. A eso se le suma problemas en la infraestructura por falta de mantención y de inversión en los establecimientos”, expuso.

En esta línea agregó que “Los trabajadores están organizando esta movilización más allá de las asociaciones o gremios de funcionarios que existan. Esto es una demanda de todos los trabajadores de manera transversal”.

Vargas indicó que “estuvimos en reuniones con autoridades donde me manifestaron que van a hacer cambios internos, que se logró hacer una modificación en el organigrama de la Corporación para favorecer que haya personas a cargo de esto que sería en abastecimiento y finanzas, porque evidentemente al interior de la Corporación hay un problema en la cadena de suministro. Hay que empezar a resolver, sabemos que la solución definitiva no va a aparecer hoy, es muy difícil cuando se trata de suministro, insumos y medicamentos”.

El dirigente finalizó diciendo que “El paro, que como asociación convocamos, se mantiene hasta que tengamos una propuesta concreta con plazos y fechas que nos permita solucionar este problema. Si no se cumple con lo que se pueda comprometer el día de hoy, lo que va a ocurrir, es que vamos a tener otra movilización y qué va a ser más larga”.

No obstante, y luego de una intensa jornada de reuniones, este martes por la tarde, la Corporación Municipal de Rancagua hizo llegar a los directores de los Cesfam respuesta a las distintas medidas en relación a los puntos levantados durante la mañana de este martes (ver recuadro), propuesta que fue rechazada por los funcionarios de los Centros de Salud Familiar de Rancagua indicó el presidente asociación de funcionarios de Rancagua “los funcionarios en los consultorios definieron que para ellos no era suficiente la respuesta entregada, les parece que es poco concreto; por lo tanto, mantienen la movilización el día de mañana (miércoles). Estamos trabajando en un testeo para saber los requerimientos de los Cesfam para bajar la movilización; es decir, qué cosas serían las que en concreto bajarían la movilización, porque para los funcionarios esta respuesta no es suficiente”, remarcó.

María Francisca Torres, Directora División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua

“Estamos dando las soluciones a la brevedad posible en un compromiso escrito”

María Francisca Torres, Directora División de Salud de la Corporación Municipal de Rancagua indicó que “Realizamos una mesa de trabajo en conjunto con una gran cantidad de funcionarios actores estratégicos de cada uno los establecimientos, en conjunto con los directores, donde analizamos las problemáticas que cada uno tiene en su establecimiento de salud, revisamos las temáticas más complejas, algunas que vienen de hartos años, otras que son un poquito más recientes dónde estamos dando las soluciones a la brevedad posible en un compromiso, en un texto que se fue enviado tanto los directores de establecimientos en conjunto con los funcionarios donde se han revisado algunos aspectos como la habilitación de los baños que ya están instalados en el Cesfam 2, 15 baños modulares que mañana miércoles van a estar operativos, y esto en paralelo con las obras de reparación de los baños del establecimiento”.

Agregó “También hemos establecido una mesa de diálogo en conjunto para poder revisar las otras temáticas como por ejemplo del tema de insumos, tanto la provisión de medicamentos e insumos. Ya fue informados a los funcionarios cuáles son los medicamentos, cuándo y en qué cantidades están llegando, porque la prioridad es asegurar el suministro de cada uno de los establecimientos de salud”.

Detalló que la fecha de llegada de medicamentos indicó “nosotros barajamos las fecha límite de los cuales se les entregó a ellos de los aspectos más importantes y uno de los más relevados habían sido particularmente dos anticonceptivo que compramos, también unas vitaminas para los menores de edad y esas están llegando el día jueves a los establecimiento de salud”.

En cuanto a la respuesta de los trabajadores, la Directora División de Salud de Cormun expuso “Estamos bastante expectantes, porque el petitorio fue trabajado en conjunto con ellos y hemos entregado todos los plazos respectivos para poder dar respuesta a cada uno de estos requerimientos. También trabajamos un área no menor que es el de infraestructura”, agregando que “estamos esperando que podamos llegar a un buen puerto. Sabemos que tenemos niños, adultos mayores a quienes tenemos que entregarle salud, y por lo tanto, parte de esto es como se acoge de parte de ellos y la mesa en conjunto”.

Por su parte, la Jefa de la División de Obras y Proyectos de Cormun, Lorena Estai, indicó que “Se hizo un levantamiento nuevo respecto a infraestructura, la infraestructura de nuestros establecimientos tiene antigüedad y muy poca mantención; por lo tanto, desde el año pasamos estamos trabajando con varios proyectos en nuestros servicios tanto educacionales como de salud. Respecto al Cesfam 1 y 6, tenemos un proyecto que está postulado al Gobierno Regional y que está en proceso de revisión por el Departamento de Inversión. Esperamos la próxima semana tener su visto bueno para empezar un proceso de licitación. Respecto al Cesfam 3 tiene una ampliación que está en un proceso de tramitación de permisos edificación. Una vez que lo tengamos, vamos a poder iniciar el proceso de licitación y contratación de las obras. Esperamos que eso sea a partir de la primera quincena de abril”.

Con respecto al Cesfam 4, agregó que “Se había empezado el levantamiento de su ampliación en un segundo piso, que está programado para mayo del 2024 iniciar las obras”.

Añadió que “Hay que entender que todos los procesos de licitación como actualmente está trabajando la Cormun que tiene que ver con la ley de compras, tenemos que respetar todos los procesos que están vinculados a la normativa ya la ley de compra”. Finalizó recalcando que “la mayoría estos petitorios estaban trabajadores por el Departamento de Infraestructura”.

LA OFERTA DE CORMUN

Con el fin de dar soluciones a las restricciones y problemáticas Sistema de Atención Primaria enfrenta diariamente que la tarde de este martes, la Corporación Municipal de Rancagua indicó a sus directores de Cesfam que “como equipo debemos coordinar y concordar los planes, programas y acciones que nos permita responder de manera oportuna a tales desafíos. En tal sentido, el equipo técnico y profesional de CORMUN se encuentra comprometido en gestionar y concretar todas las acciones tendientes a dar solución a todos los puntos abordados conjuntamente”.

Fue donde se detalló las distintas medidas que se tomaron en relación a los puntos levantados en la reunión de este martes por la mañana

-Convenio de Mamografías y Eco / Mamaria (Transversal)

-Control de Plaga (Transversal)

-Baterías de DEAS (Transversal)

-Sillones dentales (Transversales) 4 sillones dentales y se prevé recambio del CESFAM 1 y 6 y generar proyecto con el Servicio de Salud, para financiamiento vía AGL para el recambio de 13 sillones dentales a nivel CORMUN.

–Claridad telecontroles y bloqueos (Transversales)

-Manifold de tubos de oxigeno (Transversales) Se levantará durante esta semana (29, 30 y 31) estado de cada uno de los tubos para generar el recambio e incremento del stock actual.

–Ambulancia sin patente (CESFAM 6) trámite está en proceso que se concretará durante abril para realizar en cambio en Registro Civil.

|-Equipo de esterilización (CESFAM 1, 5, 6 y 8)

-Cargas de combustibles.

-Solicitud de sillas (transversal): 240 sillas de escritorios (uniformadas) a nivel CORMUN

-Guardias (Transversal)

-Albergue y Recuperar espacio de CDC Oriente (UTTO):

-Documentación transporte (transversal)

-Mantención y Reparación de Aires Acondicionados (transversales

-Ampliación y criterios de Fondo Fijo de Salud (transversal). Respecto al Fondo Fijo de cada CESFAM, este se aumentó a $1.000.000, SAR $400.000, Rural $200.000, SAPU $300.000 y CECOSF $200.000.

-Reloj Control: se encuentra operativa y funcionando con normalidad.

-Planes Celulares

-Contrato estacionamiento (CESFAM 2):

ENTRE LAS OBRAS PRIORITARIAS SE ENCUENTRAN:

-CESFAM N°2. Se está preparando contratación para la reparación definitiva del sistema de fluxómetros de los servicios sanitarios. Hoy se instalaron de manera provisoria servicios sanitarios modulares.

-CESFAM N°3. La ampliación del establecimiento está en proceso, se contará con permiso de edificación programado para el 15 de abril por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que permitirá Licitar y Contratar durante el mes de mayo.

-UTTO. Se preparará contratación para la limpieza de alcantarillado que presenta obstrucciones que hacen que las aguas residuales se devuelvan. Se contratará a más tardar este viernes 31 de marzo.

-CESFAM N° 8. En proceso de levantar presupuestos requeridos para la compra de sillón Dental se planifica tenerlo la primera quincena de abril con despacho según oferente.

Respecto de los Servicios de esterilización del CESFAM N° 1 y 6, se está gestionando que esta semana queden resueltos.

-Se generará durante las próximas dos semanas visitas a todos los establecimientos de salud para levantamiento y mesa de trabajo de las necesidades.

-El lunes 3 de abril, se realizará a las 15:30 horas, una reunión para implementar una Mesa de Trabajo que permita revisar de manera conjunta los avances de los puntos antes mencionados.

Con incertidumbre el Colegio Médico observa la movilización de la APS

Respecto a la movilización de la Atención Primaria de Rancagua, la directiva del el Colegio Médico de O’Higgins, ve con incertidumbre el movimiento, pues reconocen la labor importante que desempeñan en la comunidad, atendiendo las familias que consultan a diario en busca de respuestas a sus necesidades de salud.

El Colmed O’Higgins, ha sido parte activa en reuniones con las autoridades comunales, con la finalidad de ser un intermediario para poder resolver las problemáticas que se han ido presentando y evitar llegar a esta instancia de movilización; sin embargo, los compromisos adquiridos para resolver estas problemáticas, no han tenido respuesta satisfactoria, sino más bien se han agudizado al punto crítico que se está viviendo hoy.

En esta línea, la presidenta del Colmed O’Higgins, Dra. Leisli Salvatierra, puntualizó “es la atención médica la que mayormente se ve afectada, ya que se evalúa al paciente que consulta, pero al no haber stock de fármacos para indicar y entregar, se genera una frustración e impotencia tanto del profesional, como del paciente quien puede salir del Cesfam con un diagnóstico, pero sin un tratamiento farmacológico para su necesidad de salud”, precisó.

Es por esto por lo que el Colmed no es indiferente a la problemática que afecta el buen trabajo de los profesionales de APS de Rancagua, comprende el desconcierto e impotencia de los profesionales de salud, frente a la problemática a la que hoy se ven enfrentados y el no poder atender y dar una respuesta a los miles de pacientes que se atienden en estos centros de salud.

Es por esto que la directiva hace un llamado urgente a las autoridades comunales, para solucionar el conflicto y se pone a disposición para colaborar en pro de la salud comunal.