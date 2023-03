Fue en la comuna de Peumo, Ruta H66-G donde carabineros detuvo a sujetos por los delitos de receptación y daños fiscales. Según señalan desde Carabineros, personal policial realizaba un seguimiento a un furgón placa patente UK97-52, quien momentos antes no se detuvo en el sector de Las Cabras para una fiscalización.

Se solicitó cooperación al personal de Peumo para su fiscalización y, al verse acorralado, éstos realizan una maniobra de retroceso chocando la parte delantera del vehículo policial causando daños en el vehículo fiscal, sin embargo no pudieron huir procediendo los uniformados a la detención de A.A.O.A, de 16 años y, L.J.C.D, de 19 años, este último con orden vigente por daños simple.

Al revisar el furgón, en su interior mantenía diversas especies que no justificaron su procedencia, además de mantener la documentación vencida. Los sujetos pasaron al respectivo control de detención y las especies incautadas remitidas a la Fiscalía Local.