Este jueves, una delegación encabezada por la delegada presidencial de Colchagua, Marta Pizarro, y el director de Estadio Seguro regional, Pablo Yarrá, visitó el estadio municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando de cara a los futuros partidos por Copa Chile que se deberían disputar allí.

Tanto Colchagua CD como Deportes Rengo plantearon la solicitud de ser locales en el recinto de la avenida Manso de Velasco frente a Unión Española y Curicó Unido respectivamente.

En el reducto colchagüino, con capacidad para 5.700 espectadores, está siendo utilizado por ambas escuadras para sus duelos como local, a la espera que los renguinos puedan contar con el estadio Guillermo Guzmán Díaz.

En la visita, donde se apuntaron algunos aspectos a mejorar, se expresó que ahora será Carabineros el que emita un informe de seguridad aprobando o no la localía del elenco de la Herradura y de los Oro y Cielo.

Eso sí, es probable que, por la condición de la barra visitante, el estadio no sea visado para el lance de Rengo vs Curicó Unido, pero sí para Colchagua vs Unión Española.

MISMO PROCEDIMIENTO EN SAN VICENTE

Parte de la comitiva se trasladó luego hasta el estadio municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua para inspeccionar el lugar pues, General Velásquez y Ferroviario Comercial de Las Cabras, tenían pretensiones de jugar allí frente a O’Higgins y Magallanes respectivamente.

Dichos partidos están fijados para el sábado 8 y domingo 9, y en este caso se espera que el recinto sea habilitado solo para los ferroviarios.

Por temas de seguridad los verdes ya saben que no podrán jugar en San Vicente para ser dueños de casa, por lo tanto, están gestionando el estadio El Teniente de Rancagua para el cruce frente a los celestes.