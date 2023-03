En el Senado, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) acusó que dirigentes sindicales de El Teniente -entre ellos, el actual presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre FTC, Amador Pantoja- entregaron un listado de 70 trabajadores a la administración de la División, para que fueran desvinculados de la empresa, en hechos ocurridos tras la última negociación colectiva en El Teniente el pasado 7 de octubre del 2021.

Así lo expuso la Parlamentaria por O’Higgins en sesión de sala del Senado “Cuándo me toca conversar con ellos (trabajadores) alrededor del mes de noviembre, me plantean que el común denominador de estos 70 trabajadores es que no estuvieron de acuerdo con la negociación colectiva y presentaron los argumentos”, comenzó relatando la senadora Alejandra Sepúlveda.

La jurista representante de la Región en la Cámara Alta agregó “Llamé al anterior gobierno del presidente Piñera, al subsecretario y le pregunto por qué fueron despedidos esto 70 trabajadores de El Teniente, cuál es la causa y me dice que fueron los propios dirigentes los que entregaron los listados de los 70 trabajadores despedidos. Fueron los dirigentes sindicales de El Teniente, sus propios compañeros los que entregaron los listados de los 70” subrayó Sepúlveda.

“Hemos estado un año en esto tratando de saber qué fue lo que ocurrió y el 13 de marzo, uno de los dirigentes de El Teniente, el señor Miguel Ángel González Cartagena por primera vez ante los tribunales -porque he ido por lo menos un lunes de todos los meses a declarar a los tribunales como testigo de los trabajadores diciendo lo que me dijo el subsecretario- y aquí está su declaración que ratifica que dos dirigentes -el señor Pantoja y el señor Droguett- entregaron la lista de las personas que fueron despedidas de El Teniente y el señor Pantoja hoy día, es el presidente de la Federación de Sindicatos del Cobre”, remarcó la jurista.

Para la Senadora Sepúlveda “Esto es inaceptable, esto es una práctica antisindical, cómo se puso acuerdo un gerente, el señor Music con dirigentes sindicales de la más alta relevancia de El Teniente y a nivel nacional vendiendo a sus propios compañeros. Esto es inaceptable en el mundo sindical”, aseguró.

Asimismo, la parlamentaria anunció que enviará un oficio con todos los antecedentes al Presidente Gabriel Boric; a la ministra de Minería, Marcela Hernando; a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; junto con altos cargos de Codelco.

“Para nosotros importantísimo que se sepa que lo que estamos diciendo aquí, que trabajadores fueron desvinculados por pensar distinto, por decir lo que piensan y por tener solo la posibilidad de que a través de este esfuerzo que hacen permanentemente los trabajadores decir que no estaban de acuerdo con una negociación colectiva”, cerró Sepúlveda.

“VAMOS A TOMAR ACCIONES JUDICIALES”

La denuncia efectuada el martes 22 de marzo en sesión de sala del Senado, cayó como un balde de agua fría en el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre FTC, Amador Pantoja quien indicó que “la senadora realiza de manera absolutamente desprolija la grave acusación de inculpar a dirigentes sindicales de División El Teniente como responsables de despidos de trabajadores de dicha División de Codelco, llegando incluso desde su tribuna parlamentaria a acusarme directamente de entregar a la administración de la empresa el listado de trabajadores para que fueran desvinculados por la administración, basándose en declaraciones que escapan absolutamente a la verdad y sin pruebas que lo demuestren”, expuso.

El dirigente agregó “Es vergonzoso y preocupante observar cómo una autoridad legislativa de este país, actúe con evidente sesgo y sin el más mínimo sentido de honorabilidad y prudencia en el ejercicio del cargo de representación por el cual fue electa por la ciudadanía”.

Asimismo, Pantoja recalcó “rechazo y niego cada uno de los juicios emitidos por la señora Sepúlveda, a quien emplazo públicamente a retractarse de las falaces y graves acusaciones que realiza, las que atentan contra mi honra y dignidad”.

El presidente de la FTC reiteró diciendo “es una acusación totalmente falsa. Esto se tiene que resolver en tribunales y reconocer la verdad. Esta persona que hace esta denuncia lamentablemente es un dirigente sindical y la está haciendo porque tiene otra situación compleja, hoy tiene una denuncia de acoso. Para mí es una cortina de humo lo que está haciendo, porque yo soy presidente de la Federación y ha sido denunciado por funcionarios de la Federación y se involucra con esta situación que de verdad no solamente me hace daño a mí, daña a la organización nuestra de El Teniente que es el Sindicato Unificado y le hace daño también a la Federación”.

Por último, el dirigente informó que analizará detenidamente las acciones para tomar cartas en el asunto “Vamos a tener que recurrir donde corresponda y si tenemos que iniciar demandas judiciales, lo vamos a hacer. Vamos a tomar acciones judiciales por calumnias e injurias y lo vamos a hacer cuando corresponda y con quienes corresponda”, finalizó Pantoja.4