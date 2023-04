La crisis se acrecentó. Si bien es cierto, en los números que permiten analizar un partido desde los datos, el partido de O’Higgins no fue del todo malo, volvió a perder y ya son siete fechas sin conocer de triunfos.

El 33 por ciento de rendimiento que acumula el cuadro celeste en las 9 fechas disputadas, da cuenta de que un equipo que no se encuentra, que no ve soluciones para salir del mal momento y que otra vez coqueteará con el descenso.

Frente a Ñublense, el cuadro que dirige Pablo de Muner esperaba cambiar su suerte, virar el destino, pero no. Con el paso de los minutos, el rival se hizo fuerte. Con un mañoso Patricio Rubio en ofensiva, el cuadro local generó enormes problemas a la zaga celeste. Es más, el ex Universidad de Chile fue clave en los tantos rojos.

En la primera mitad, y muy similar a otros encuentros, el “Capo” tuvo varios tiros a puerta –principalmente a través de Marín-, la mayoría controlados de buena manera por Nicola Pérez. Además, en otras acciones de riesgo, no fueron los delanteros los que aportaron con las más claras, sino que fue Torrealba el que llegó al centro del área para intentar finiquitar.

En los 31’, el juvenil Álex Valdés abrió el marcador tras una avivada de Rubio, que se sacó la marca poniendo el cuerpo, y la pelota le cayó a Valdés para concretar.

Luego, y ya en el segundo tiempo, O’Higgins no mostró una reacción furiosa, fue lento para tomar decisiones en ofensiva y eso le dolió aún más. ¿Por qué? Porque Ñublense se encontró en los 69’ el 2-0. Un error de Nacho González, quien no controló de buena forma, le dejó el balón picando a Rubio que no tuvo mayor problema para marcar.

Ahí el partido quedó resuelto, pese a que desde el banco rancagüino buscaron una mejor suerte con Pablo Hernández, Matías Donoso y Matías Belmar. Eso sí, Marín pudo descontar a los 83’ luego de un centro de Castro.

El 2-1 acortó la distancia en el marcador, pero no permitió más. O’Higgins volvió a perder, se hunde en la tabla de posiciones y para peor, viene la Copa Chile. El próximo sábado tendrá que jugar en Rancagua frente a General Velásquez, elenco de la Segunda División.

LO QUE SE DIJO

Tras el partido, las dos voces celestes que se escucharon dieron cuenta de una dolorosa derrota.

En conferencia de prensa, el ayudante del suspendido Pablo de Muner, Jorge Ribolzi, tuvo que poner el pecho a las balas.

Respecto a si el proceso finaliza aquí, el “Ruso” expresó que no dependía de él decirlo, pero que siguen confiando en que con su grupo de jugadores podrán revertir el mal momento. “Nosotros intentamos dejar todo junto con ellos, los resultados no se están dando, eso está a la vista, y nosotros somos los máximos responsables, eso está claro”.

Además, comentó que respecto a la situación actual, “es una realidad que no nos gusta. Puede haber muchas explicaciones, nosotros hacemos el análisis pertinente de la situación. No se nos está dando y no dejaremos de intentarlo”.

Así también, Ribolzi, manifestó que el cuerpo técnico se sostiene en el trabajo diario del plantel. “Se brindan todo, pero esta respuesta no va a convencer a nadie. La realidad es que no estamos ganando”.

Y, finalmente, el ayudante de De Muner, sentenció que hasta cuando se sostiene el proceso, fue enfático: “yo no tenga esa respuesta”.

Por su parte, Ignacio González, apuntó que “esperamos pronto salir de esta nube negra, porque estoy seguro que cuando se abra el arco los resultados van a venir”. (FOTO: Francisco Sepúlveda / Campeonato Chileno)

Ficha del Partido

Ñublense (2): Nicola Pérez; Bernardo Cerezo, Rafael Caroca, Nicolás Zalazar, Jovany Campusano (90’, Enzo Guerrero), Manuel Rivera, Bayron Oyarzo (86’, Branco Provoste), Juan Leiva, Alex Valdés (77’, Andrés Vilches), Patricio Rubio, Raimundo Rebolledo (86’, Juan Córdova). DT: Jaime García.

O’Higgins (1): Ignacio González; Fabián Hormazábal, Diego González, Nicolás Thaller, Brian Torrealba, Valentín Larralde, Diego Fernández (60’, Pablo Hernández), Matías Marín, Facundo Castro, Esteban Moreira (79’, Matías Belmar), Arnaldo Castillo (67’, Matías Donoso). DT: Jorge Ribolzi.

Árbitros: Benjamín Saravia, José Retamal, Leslie Vásquez, Víctor Abarzúa.

VAR: Ángelo Hermosilla, Carlos Venegas.

Amonestados: Rubio, Leiva (ÑUB); Moreira, Thaller, Castro (OHI).

Goles: 1-0, 31’, Valdés; 2-0, 69’, Rubio; 2-1, 83’, Marín.

Estadio: Nelson Oyarzún, Chillán.

Público: 5.551 espectadores.