Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es posible que te toque hoy cerrar página definitivamente, has dado algunas oportunidades de más y comprenderás que ya no puedes seguir haciéndolo. Lo mejor para ti será no insistir en una relación que ya no da más de sí.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te encontrarás en medio de una pequeña trifulca familiar que te hará pasar un mal rato porque quieres mucho a esas personas. Si tienes automóvil, procura conducir una vez conseguida la calma, no vayas a estropear aún más las cosas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Buen momento para hacer amigos. Tendrás la capacidad de hacer que todas las relaciones personales que establezcas estén rodeadas de cariño y respeto. Incluso con las personas con las que no te une ningún lazo te encontrarás muy bien.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tu relación de pareja está pidiendo a gritos que pegues los pies en el suelo. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que aún no han llegado.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Acuérdate un poco más de los amigos o familiares más lejanos, la distancia no debe romper las buenas relaciones con las personas que has compartido sentimientos en el pasado. Si tienes pareja, esta forma de actuación debería ser recíproca.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu genio te juega malos momentos y conflictos con amigos y familiares. Hoy estarás expuesto a discusiones importantes con personas del sexo opuesto. Intenta tranquilizarte. En la salud, peligro de trastornos gástricos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Estos días procura mantener muy alto tu estado de ánimo, pues hay personas muy cercanas que necesitarán tu apoyo moral, incluso económico. En general, no hables antes de pensar bien lo que quieres decir.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Pon toda tu fuerza y corazón en aquello que quieres conseguir en el terreno profesional. No te dejes llevar por la pereza. Hay señales de tu cuerpo que sólo tú puedes interpretar mejor que nadie. Haz vida sana y más deporte.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El día se presenta con muy buenas perspectivas para los asuntos materiales y puede que tu situación laboral sufra algún cambio positivo. Los recursos financieros con que cuentas para poner en marcha un proyecto pueden verse incrementados sustancialmente.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Esta noche puede estar llena de sorpresas. Si mañana no trabajas, hoy puedes celebrar una gran fiesta. Estás dispuesto a todo, a vivir la aventura que te propongan, o a proponer tú una experiencia con cierto riesgo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es tu familia la que te va a dar nuevamente una gran alegría de vivir y la paz interior que tanto necesitas. En el trabajo surgirán sorpresas agradables. Puedes tener un día perfecto.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Vas a pasar un día de ocio; cine, teatro, exposiciones, charlas con amigos, etc. Tus hijos van a estar muy cariñosos durante todo el día y van a querer que les dediques un poco más de tiempo del que es habitual.