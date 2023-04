En el año 1988, Claudio Astete ingresó a la División El Teniente. “Llegué primero a Caletones”, recuerda. “Estaba estudiando mecánica industrial y vimos un llamado de prácticas en Codelco. Fuimos a dejar los currículums con mis compañeros a Millán y al día siguiente nos contrataron”, cuenta.

“Me trasladaron luego a Colón, al Departamento de Servicios Generales, Construcción y Mantención. Después a la Fundición, donde llegué directamente a trabajar en los lingotes. Ahí estuve doce años aproximadamente, hasta que cambió el formato”, comenta Claudio, quien desde hace un año se desempeña como operador experto en la Fundición Caletones.

¿De qué se trata tu trabajo?

Soy operador experto de la Rueda Twin, que es una rueda de moldeo que tiene 16 moldes a cada lado y de acuerdo al formato, se saca cobre tipo “camiseta”, como se le llama ahora, que es una barra con dos “orejas” en la parte superior, que luego va a otros procesos como la lixiviación, para ser purificada, y salir al mundo para la fabricación de celulares, computadores, autos, etc. La función que cumplo ahora es moldear estas barras.

Además, aquí he recibido mucha educación, muchos cursos que me han servido. Soy brigadista y chofer de carros bomba de la brigada de incendios de la Fundición hace más de 15 años y quiero seguir explorando y aprendiendo.

¿Cómo calificarías estos 35 años en El Teniente?

Si bien hay momentos difíciles en aspectos familiares, porque hay que olvidarse de navidades, cumpleaños, año nuevo o Fiestas Patrias (por los turnos), después miro a mi familia y veo que hay recompensas, que hay logros y eso se agradece. Tuve la posibilidad de tener mi casa propia, de un departamento para que mis hijos puedan estudiar en Santiago y también darles los estudios. Eso recompensa todo el sacrificio. Mis dos hijos están estudiando odontología, mi hija está a punto de recibirse y ahí estoy cerrando un ciclo, de haberles entregado estudios a mis hijos para que sigan luchando.

¿Qué te dicen tus hijos sobre tu trabajo?

Mis hijos se sienten orgullosos de tener un papá trabajando en Codelco y en la Fundición. Admiran mi trabajo por el esfuerzo que conlleva y me han dicho que soy un ejemplo para ellos para terminar su carrera.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

El ambiente laboral. Uno se acostumbra a convivir con los compañeros. Me gusta trabajar siempre con seguridad, entregar conocimiento, conversar. Me preguntan mucho cómo se hacen las cosas y no solo del trabajo, a veces temas del hogar. Me ha tocado apoyar a compañeros en el ámbito más personal y me han hecho caso, porque con mi señora ya llevamos 29 años de casados. Ella a veces me dice que se queda un poco sola, pero sabe que los sacrificios llevan una recompensa. Ella es Tens, entonces sabe lo que son los turnos, tiene esa experiencia y me entiende.

¿Qué significado tiene para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega todos sus excedentes al país?

Es un motivo de orgullo ser parte de la entrega de excedentes al país y trabajar en Codelco. Siento responsabilidad también, porque pertenecer a esta empresa y en el cargo que estoy, significa seguir produciendo con liderazgo y lo principal es el cuidado y trato con las personas, siempre con la seguridad como lo más importante. Esto es un equipo de trabajo, con los que tenemos que seguir produciendo e insistiendo a la gente joven en la importancia de la seguridad.