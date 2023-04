Fue en la comuna de Placilla donde personal de carabineros detuvo a un sujeto por infracción a la Ley 20.000 de drogas y la Ley Control de Armas y Explosivos, camino La Tuna s/n. Tras un operativo de la Sección O.S.7 Cachapoal finalizaron diligencias de orden de entrada y registro, a raíz de una investigación realizada por esta Unidad Especializada en coordinación con la Fiscalía Local de San Fernando. Se logró acreditar el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas, obteniendo como resultado la detención de un sujeto identificado como G.E.C.F de 70 años, sin antecedentes policiales.

Se incautó 26 kilos 364 gramos 600 miligramos de marihuana elaborada, dos plantas de cannabis sativa, una escopeta calibre 12, sin encargo, a nombre del imputado, un revólver calibre 38, marca Smith and Wesson, no inscrito en Chile, un revólver calibre 22, marca Magnum, no inscrito en Chile, 63 municiones, calibre 12, 19 municiones calibre 9 milímetros, 46 municiones calibre 38 especial, 7 municiones calibre 22, dos pesas digitales, celulares y elementos para dosificar la droga. El Fiscal de turno dispuso que el hombre pasara al respectico control de detención.