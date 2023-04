Con la certeza y convicción que la caracteriza, Ivonne Mangelsdorff, candidata a Consejera Constitucional, señala, “que nuestro país no saldrá de la crisis de seguridad, si no somos capaces de entregar un respaldo contundente a Carabineros de Chile, basado en acciones políticas y normas claras desde el Palacio de la Moneda y el Congreso Nacional. La crisis social del 2019, no puede perseguir como un estigma a la institución”.

La abogada y periodista, enfatiza, además, que la aprobación de la Ley Naim-Rematal, “es fundamental y prioritaria, porque de no hacerlo, es darle la espalda a la ciudadanía que exige mayor compromiso de las autoridades. Acá no se trata de izquierdas ni derechas, ni de transgredir los derechos humanos, como lo dijo equivocadamente la ministra Camila Vallejos o incluso el presidente del partido comunista Guillermo Tellier. Sin carabineros desplegados en las calles, que puedan hacer uso de las armas y no queden como imputados, sino como, víctimas o testigos en la acción racional de la fuerza, Chile sería un caos”.

Bajo este mismo escenario, la ex gobernadora de la Provincia de Cachapoal, subraya que fue un error de la comisión experta (trabaja para crear el anteproyecto de la nueva Constitución), “no establecer un capítulo exclusivo para la Fuerzas Armadas, Carabineros y Fuerzas de Orden, porque eso es precisamente lo que demanda el vecino o vecina que todos los días sufre los embates del lumpen en su barrio. Por este motivo, yo me comprometo, una vez electa, a que este tema sí sea tratado con la debida responsabilidad y altura de miras, dejando de lado las ideologías, que tanto mal le hicieron a la anterior Asamblea Constituyente”.