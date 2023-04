Luego del partido jugado en el estadio El Teniente, los directores técnicos analizaron el encuentro, y ambos coincidieron en el desarrollo, pues como dijeron, cada equipo fue dueño de un tiempo.

Según Pablo de Muner, O’Higgins “en el primer tiempo hizo los goles, tuvimos varias situaciones para hacer varios más, y en el segundo tiempo el equipo empezó a sufrir”.

Luego de eso, añadió, “perdimos la pelota y en el gol de descuento empezó a jugar mucho la cabeza, por el momento que estamos pasando con tantos partidos sin poder conseguir la victoria, y el equipo lo hizo como pudo”.

Es más, apuntó que “nos faltó oficio, un poco de carácter y personalidad”, pero que “lo más importante era volver al triunfo en nuestro estadio. Esa es la parte positiva y sabemos que tenemos cosas para corregir, algunas falencias que hoy se vieron”.

Así también, el DT celeste fue enfático en recalcar que “nos faltó inteligencia y oficio, y todo eso tiene que ver con el momento. Cuando viene la cosa torcida, esas cosas pasan, con el temor a equivocarse, el temor al error”.

Por su parte, Raúl González, manifestó que en este encuentro, “todo el plan se viene abajo cuando te convierten rápido. En el primer tiempo no llegamos al arco rival, todo fue de O’Higgins. Me quedo con lo hecho en el segundo tiempo, porque no dejamos nunca de batallar y creer”.

Finalmente, expresó que “nos faltó un poco más de jerarquía, de creernos más el cuento. Lo hablamos en el camarín. Tratamos de corregir los errores, buscamos igualar el sistema de juego de O’Higgins y con los cambios pudimos conseguir un poco más”.

Inconformidad

Uno de los máximos controladores del club, Cristian Abumohor, habló con radio Bienvenida una vez culminado el partido.

Al respecto, el directivo dijo que “siempre es importante ganar, no quedé conforme para nada con el partido”, y que “el primer tiempo era para estar 5 o 4-0 arriba, me habría gustado otra cosa”.

Respecto al momento de la institución en el Torneo Nacional, dijo que “el camarín está bien, siento que al equipo le han pasado cosas increíbles, hemos estado en una dinámica así. Siento que el equipo tiene recursos como para poder hacer cosas, pero necesitamos empezar a ganar”.

Así también, recalcó que “el equipo genera, y mucho, pero nos está faltando tranquilidad y manejo para definir algunas situaciones”.

Además, destacó que para lo que viene “todos los partidos que vienen son difíciles, pero hay que ir a Calera a ganar para dar vuelta el switch”.