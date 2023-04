Hoy ha sido un día sombrío, algo distinto se percibía en el aire, una noticia golpeó el despertar de todo Chile, una noticia que duele y que espero nunca se nos haga costumbre; nos habían matado un héroe, sí un héroe, cosa que entendí al final del día, momento en que escribo estas líneas.

Al prender el televisor, vi como muchas personas lloraban, de todas edades sin importar clase social o sector político, estaban angustiadas como sin encontrar una explicación. Sin darme cuenta, yo también estaba llorando frente a la pantalla; si bien soy un hombre grande, mi llanto era el de un niño al que le habían quitado algo muy preciado. En ese momento no entendía que pasaba en mí y que pasaba en tantas otras personas que compartían el mismo dolor.

Al saber que traían al Cabo Primero Daniel Palma aquí, a su natal Rancagua, fui a esperar el cortejo fúnebre a la entrada de la ciudad, y me encontré con cientos de personas que también habían sentido la necesidad de darle un saludo eterno. Todos, sin excepción, tenían sus ojos húmedos demostrando la necesidad de ser abrazados. Ellos, tenían dolor, el mismo dolor que sentía en mi pecho.

¿Pero, porqué todas esas personas y yo llorábamos la muerte de un Carabineros que no conocíamos? Fue ahí cuando recordé una entrevista a Roberto Gómez Bolaños en 1987, al que le preguntaron: “¿Qué piensa de los héroes como Superman o He-Man?” a lo que él en ese entonces respondió: “No son héroes…”

Y continuó: “Aquellos que no tienen miedo, como Batman o Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo. Pero el Chapulín Colorado se muere de miedo… y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. ¡Eso es un héroe!”.

Ahí supe de donde venían esas ganas de llorar. Nos mataron y nos vienen matando nuestros Héroes, los Carabineros tienen miedo… miedo de no volver su casa, de saber que podrían dejar solas a sus familias; saben que pueden morir, ya que su trabajo es justamente ponerse de frente a esa posibilidad; y sin embargo, superan la parálisis del miedo y día a día salen a cumplir con su labor ¡Eso es un Héroe!

Y recuerdo que de niño soñé con conocer a un héroe y me imaginaba volar con Superman, o pasear en el Batimóvil, pero fue hasta hoy que me di cuenta que mi héroe estaba cerca, vivía entre nosotros, y nunca lo saludé como a un héroe se saluda o le di las gracias por ser mi héroe.

Cuántas veces no lo defendí valientemente cuando otros lo insultaban, o sonreí cómplice cuando alguien se burló de él; y, sin embargo, él seguía cumpliendo su deber, él seguía cuidándome silenciosamente, valientemente, aun cuando sabe que no es inmortal, que sangra como todos y puede morir. ESO ES UN HEROE.

Entendí este dolor que humedece mis ojos y moja mis mejillas mientras escribo estas líneas, entiendo este llanto de hombre-niño… me han matado a Mi Héroe y a ese Héroe hoy me toca decirle gracias y con el miedo de saber que ya no estará para cuidarnos, me toca decirle adiós.

Pero aún se me aprieta el pecho, por saber que otros héroes como el, que muchas veces son insultados o mirados con desprecio, siguen saliendo cada día de su casa y se despiden (con un miedo oculto) de su familia sin saber si volverán. ¿Y Si les pasa algo, quien les cantara a sus hijas y esposas “Duerme tranquila, niña inocente,…sin preocuparte del bandolero,…que por tu sueño dulce y sonriente…vela tu amante carabinero…”?. Yo no puedo, yo no tengo vocación de héroe, yo no soy Carabinero.

Alex Becerra Espinoza

Gracias a todos los Carabineros de Chile