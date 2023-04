Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Buen momento para iniciar relaciones amorosas que requieran secretos y misterios. Las mentiras y los engaños tendrán hoy posibilidades de no ser descubiertas, estarás a cubierto en todo momento. Esto no quiere decir que los sentimientos no se vean afectados.

TAURO (21 abril – 20 mayo). Hoy puede producirse la marcha de una persona cercana que se aleja para unos días, quizá para unas semanas. La soledad te acecha y lo solucionas llenando la semana de planes para no tener tiempo de sentirla.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Ahora te darás cuenta de que no todo en esta vida es material. Analiza tu conciencia y aprecia los valores morales y espirituales que en ella se construyen cada día. Un acontecimiento sorpresivo te abrirá la puerta a este camino.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los nacidos bajo este signo vivirán una jornada eminentemente económica, porque necesitan saber qué hacer con su vivienda, si merece la pena meterse en obras y reformarla o vender y buscar algo más nuevo, y por tanto más caro.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Valorarás la posibilidad de cambiar de casa, coche, trabajo… Algo que tienes in mente desde hace tiempo lo verás algo más claro tras los últimos acontecimientos en tu trabajo o en el de tu pareja, pero ambos deberéis estar decididos por igual.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Deberás hoy medir muy bien tus palabras y el tono en el que las pronuncias. Aunque tengas la mejor de tus voluntades, puedes desencadenar conflictos por un comentario que puede sonar inapropiado. Te asaltarán pequeñas preocupaciones en el terreno más íntimo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te olvidarás de algunas de las cosas que tienes que hacer y eso repercutirá en personas ajenas a ellas. Estarás lleno de dudas y de pensamientos contradictorios, lo que hará que no consigas aclararte en todo el día.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu sentido de la diplomacia te va a ser muy útil para poner en equilibrio a diferentes personas que te van a atormentar con sus preocupaciones a lo largo del día.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

La atracción personal para la gente que te rodea será tu punto fuerte, aunque creas que no funcionará en determinados cosas, te verás con sorpresa agradando a los demás y, lo que es más importante, consiguiendo lo que te propongas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Varias personas del sexo contrario se interesan por ti. No te asustes y disfruta de la evidencia. Déjate querer, que no te viene mal y despliega todo tu encanto. Introduce un poco de frivolidad en tu vida.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Momento de rendir cuentas: los esfuerzos del pasado serán premiados, y las deficiencias, si las hubo, castigadas. Tu imagen pública puede pasar al primer plano, para ayudarte o perjudicarte en tus estudios o tu carrera. Todo dependerá de cómo hayas actuado en el pasado.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te llegarán propuestas interesantes a través de algún amigo, y no debes desconfiar a la primera de tu capacidad para manejarlas. Si te paras a analizarlo, verás que con un poco de paciencia y formación puedes mejorar bastante tu vida.