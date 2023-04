El Movimiento a la Rienda brilló en el último día del “Champion”

Este domingo, previo a la Serie de Campeones, se disputaron las finales en las cinco categorías.

Uno de los espectáculos que son muy aplaudidos en el rodeo chileno es el Movimiento a la Rienda. Técnica y habilidad para manejar al caballo son dignas de valorar y de eso el público que llegó este domingo a la Medialuna Monumental lo sabe.

Fue así como, previo a la Serie de Campeones, se disputaron las finales de esta categoría.

La primera en salir al ruedo fue la definición de la Rienda Femenina Menores. Allí destacó Pilar Estrada, de la Asociación Cardenal Caro que, en la monta de Mecha, se hizo del primer lugar al conseguir 33 puntos. El segundo puesto en esta serie fue para Fernanda Oporto en Sánalo Todo de la Asociación Cautín.

Por su parte, en la Rienda Masculina Menores, el vencedor fue Julio Guevara de la Asociación Curicó. Con Sentencia cosechó 37 unidades, superando a Germán Vera de Maipo, que en Tañío completó 29.

En tanto, en la Rienda Amazona, Constanza Farías de la Asociación Talca, en Troncal, ganó el título por sobre Gabriela Balmaceda, que montó a Aladino, de la Asociación Aguanegra.

Además, en la Rienda Femenina, Yeny Troncoso se impuso con No Me Grites (Asociación Ñuble), al completar 54 puntos, superando a Josefina Easton (Asociación Aysén), que no pudo darse los abrazos con Año Nuevo, ya que llegaron a los 52.

Finalmente, en la Rienda Masculina, el campeón de la temporada corralera fue Luis Gerardo Soto de la Asociación Río Cautín, que en Gavilán llegó a 64 puntos, uno más que Luis Eduardo Cortés y Palmeña, de la Asociación Santiago Sur.