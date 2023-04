Amad a vuestros enemigos y hacedles el bien.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

“…Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.” Evangelio Según San Lucas 6:27-28

¿Bíblicamente qué significa «amar”? ¿Cómo amaba Jesús a sus enemigos?

La palabra de Dios, enseñaba al pueblo que se debía amar a Dios por encima de sobre todas las cosas y “al prójimo” como a sí mismo, pero en ninguna parte del antiguo testamento se afirmaba que se debía aborrecer al enemigo.

Frente a este mandamiento, los judíos hicieron el siguiente razonamiento: “mi prójimo es solo un israelita”. De este modo ellos decidieron que solo debían amar a sus compatriotas, las demás personas, eran considerados como extraños y enemigos. De esta manera, los judíos conceptuaban a todos los que no eran judíos como gentiles, como perros, por esta razón, los despreciaban, llegándose a producir un muro de separación entre unos y otros.

De ahí que los escribas y fariseos pensaran que honraban a Dios despreciando a todos los que no eran judíos.

Sin embargo Jesús, el maestro, ahora corrige este pensamiento arraigado en la cultura judía y que va más allá de poner la otra mejilla, o dar la capa o cargar una segunda milla. Ahora Jesús ordena a sus discípulos a “amar a los enemigos”, al que no era Israelita, al extraño, al gentil, al que le era imposible de amar. Esta enseñanza, este pensamiento es propio de nuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos sin discriminar a nadie.

Y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, es de esperar un comportamiento similar, semejante al de Dios. Quizás la dificultad, el argumento mayor con que tropiezan algunos cuando leen estas palabras de Jesús, es que es imposible amar a otra persona que continuamente hace mal, hace daño.

La razón es que hoy día los significados modernos de «amar» se concentran solo en el terreno de las emociones; se trata de los sentimientos. «Amar» que significa «tener cariño», «ser amable». Sin embargo, Jesús cuando da esta nueva enseñanza, no está hablando del amor, eros, estorge o filía. Jesús aquí está hablando del AGAPE, Esta palabra agape, expresa amor de benevolencia, es decir, el amor que es capaz de dar y de mantenerse dando sin esperar nada a cambio. Es el amor en acción, el amor que obra, no un sentimiento, sino un amor desinteresado. En este tipo de amor no importa lo que una persona puede hacernos ni del modo que nos trate, porque siempre tendremos oportunidad de amarle, o sea, de hacerle bien. No es un amor sentimental, sino efectivo, operativo, como el amor de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. El texto bíblico dice:

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” 1 Juan 4:7-9

El amor de Jesús por sus enemigos lo llevó a dar su vida por ellos. Hoy dentro del contexto de odio y violencia, que se encuentra nuestra sociedad, Dios a través de su palabra nos invita a amar.

El amor es el fruto el Espíritu, es el producto de mi encuentro con Cristo y el fruto del espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no existe ley.