Carlos Cornejo y la época dorada del básquetbol en Graneros.

El destacado deportista recordó aquellos años donde la comuna del café destacó en el baloncesto regional y nacional.

Por: Carlos Osses.

Para quienes ya bordeamos los 60 años, siempre nos es muy grato recordar las épocas de oro de los diversos deportes que se jugaban en Graneros.

Mencionar, por ejemplo, aquellos inviernos con grandiosos torneos de baby fútbol jugados en el gimnasio Sindicato, o las grandes campañas que hacía en esa época el gran Chiprodal de Graneros y que convocaba a toda la fanaticada al estadio para presenciar el Torneo Regional Zona Central y luego la Tercera División.

Otro gran atractivo era el básquetbol, y para rememorar aquellas hermosas jornadas históricas conversamos con Carlos Hernán Cornejo Pino, de 68 años, que sin duda fue el jugador más talentoso de la comuna del café.

La pasión por el básquetbol, ¿Cuándo nació?

En el año 1962, yo tenía 8 años, estando sentado afuera de mi casa pasó un señor llamado Enrique Cirano (apodado por los granerinos como «el Guatón») y me preguntó si me gustaría aprender a jugar básquetbol. Me llamó la atención este deporte por lo que decidí pedir permiso a mi madre María Pino (QEPD) y comencé a entrenar en el gimnasio del CD Sindicato.

¿Por qué te atrajo el básquetbol y no el fútbol por ejemplo?

Tuve mucha facilidad para aprender a jugarlo ya que el básquetbol tiene muchos fundamentos en su reglamento y me gustó mucho. Así que cuando cumplí los 11 años participé en el Campeonato Nacional de Ovalle, junto a mi hermano Víctor. Era tradicional que en ese torneo jugara un equipo representativo de cada región. Nuestro entrenador era el recordado profesor Rodolfo Muñoz (QEPD). En aquel Nacional tuve el privilegio de haber sido elegido el mejor jugador del torneo.

¿En qué posición jugó?

Mi posición siempre fue la de conductor o armador. Me encantaba armar las jugadas para dejar a mis compañeros en posición de convertir.

Y luego esto creció, y llegó a Unión Española.

Siendo muy joven tuve el privilegio de llegar a vestir la roja de Unión Española que en esos años era la base de la selección chilena. Hoy recuerdo destacados jugadores como Eduardo Arizmendi, Juan Eduardo Thompson, Manuel Torres, Sergio Becerra quienes en ese entonces me acompañaron a jugar por mi club Sindicato en una de las tantas finales que disputamos, especialmente contra la selección de Rancagua.

¿Qué nombres recuerdas de los histórico(a)s del básquetbol granerino?

En esos años en Graneros se jugaba mucho básquetbol, el CD Sindicato organizaba grandes campeonatos que se jugaban a gimnasio lleno.

El gran clásico esperado por toda la afición era contra el CD Eduardo Cabrera que tenía entre sus filas a destacados jugadores como Roberto Pavez (padre QEPD e hijo), Humberto Riffo, los hermanos Guaico, Enrique Palma (QEPD), «Titin» Lizana, Luis “Cotefo” Madrid.

En damas el CD Eduardo Cabrera también contaba con destacados nombres como Amalia Pavez, las hermanas Cecilia y María Eugenia Osses, Mónica Rojas. En el CD Sindicato destacaban por ejemplo Óscar y Artemio Aránguiz, Marcos Aguilera, Enrique Cirano, Emilio Corral.

Después vino un súper equipo conformado por mis hermanos, Víctor y Juan, Juan Pablo Díaz, Emilio y Carlos Corral, Juan Díaz, Javier Jiménez, y los hermanos Araya (oriundos de Santiago).

El CD Sindicato también tenía mujeres muy destacadas como Antonia Rojas, las hermanas Ana María y Marta Cabezas, Gabriela Guerrero, María Elena y Carmen Luisa Pino, Corina Ortiz, Ruxa Riffo y María Ahumada.

¿Algún clásico local lo marcó?

En Graneros jugamos muchos clásicos, tanto en Graneros como en Rancagua, siempre fueron partidos muy disputados los cuales eran muy disfrutados por los fanáticos.

Recuerdo que, con mi club, enfrentamos al CD Vibram que en ese entonces era el campeón del otrora torneo profesional de la Dimayor, el gimnasio de Sindicato estaba absolutamente lleno, era una atracción extra que en Vibram jugaron en Graneros jugadores norteamericanos, la gente lo disfrutó mucho.

¿Qué mensaje les envías a los jóvenes de hoy que practican la disciplina?

Quiero invitar a todos los jóvenes a practicar de este bello deporte, que lo hagan con dedicación y esfuerzo, que nada se logra sin sudar y sin trabajo, y que si lo hacen así tarde o temprano cosecharan resultados.

El básquetbol es una bella disciplina a través de la cual los jóvenes pueden hoy en día practicarlo profesionalmente como es el caso de Vicente Guaico que en la actualidad defiendo a Castro en la LNB y que también permite ganar becas deportivas en las Universidades e Instituciones de Educación superior.

Señalar que en nuestra comuna de Graneros hoy en día funciona el Club Escorpiones que entrena los días lunes y viernes en el Gimnasio Municipal de 17:00 a 19:30 horas y que cuentan con ramas femenina y masculina con edades que van desde los 7 a 18 años.

Finalmente, y con mucho cariño, quiero dejarles este hermoso mensaje que es útil para la vida: En la vida la mayor satisfacción no es llegar a ser destacado como deportista, sino destacarse como persona, como padre, como hijo y como ser humano.