En Rancagua Gobierno inició diálogos sociales que contribuirán a actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el sector minero

Subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín:

Este jueves el gobierno dio el vamos en Rancagua a los diálogos sociales que ayudarán a actualizar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el sector minero.

Los encuentros, en los que participan representantes de los trabajadores, empleadores y gobierno, tiene como objetivo modernizar las normas y la legislación para que los trabajadores puedan contar con espacios más seguros donde puedan laborar con tranquilidad, seguridad y con coberturas ante los riesgos laborales.

En la capital regional el Subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín Pizarro inauguró el primer diálogo social de un total de 16 que se llevarán a cabo en todo el país, así como la actualización de la política para el ámbito minero que se trabajará en las siete regiones mineras del país incluido O’Higgins. En este contexto, la autoridad nacional se dio un tiempo para conversar con El Rancagüino de éste y de otros temas de interés para nuestros lectores.

¿Porque es necesario avanzar en la modernización de la política nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?

R.- El Gobierno está enmarcado en la actualización de la política nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, recordar que la última política se aprobó en el año 2016 y de acuerdo a esa política, correspondía actualizarla el año 2020 y por el tema de la pandemia no se pudo, entre otras cosas porque la actualización no es solo un tema de participación de expertos, se hace con la metodología de la OIT Organización Internacional del Trabajo, que se realiza en diálogos tripartito con participación igualitaria de empleadores, trabajadores y gobierno.

Han pasado siete años, hay nuevo entorno de riesgo a considerar, además el año pasado la OIT aprobó la Seguridad y Salud en el Trabajo como un derecho fundamental; por lo tanto, si en Chile este año culminamos con la expansión de la actualización de la política, seríamos el primer país en el mundo en actualizar la política después de que está fuera declarada derecho fundamental por la OIT.

¿Cómo es la estructura de trabajo de estos encuentros?

R.- Son mesas de trabajo donde hay similar cantidad de representantes de organizaciones de trabajadores y empresarios; y el gobierno, es tripartito y hay facilitadores que aplican una cierta metodología orientada a los aspectos más importantes sobre la base de ciertos principios de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT y está metodología tiene asociada una serie de preguntas y las personas tienen que pronunciarse respecto de las mismas.

¿Cuándo terminan estos diálogos tripartitos y que viene después?

R.- Se extienden por varios meses ya que van a ser en todo Chile, en las 16 regiones, después por el segundo- tercer trimestre el término. Luego una empresa externa sistematiza el resultado los diálogos de cada región y lo traduce en un informe global nacional. Recordar que está en un Comité de Ministros de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde hay varios ministerios involucrados no solo trabajo, salud.

REFORMA DE PENSIONES

El Gobierno ha asumido la tarea de avanzar en lograr mejores pensiones para todas las personas. La reforma que propone tiene como principal objetivo reconocer el esfuerzo individual y garantizar mejores pensiones por medio de un sistema mixto (público/privado) en el que las personas podrán optar sobre qué entidades invertirá sus ahorros previsionales.

¿Si nos pudiera contar de los avances de la mesa técnica para la Reforma a las Pensiones?

R.- La mesa técnica tuvo varias sesiones iniciales, donde se presentaron los principales contenidos de la Reforma. Recordar que no todos lo que están en la mesa de técnica, participaron en la discusión en la Comisión de Trabajo de la Cámara; entonces, la idea es darles a conocer los contenidos y en esta etapa cada uno los expertos que están participando, está planteando sus propuestas respecto de los temas más importantes.

¿Cuál es el propósito de la mesa técnica?

R.- El propósito de la mesa es más bien específico, es identificar aquellos aspectos que pueden obstaculizar la tramitación del proyecto en la Cámara y aquellas modificaciones que suscite mayores grados de acuerdo traducirlas en indicaciones que pueden ser llevar a la Comisión de Trabajo de la Cámara.

El martes Chile Vamos entregó su cosntrapropuesta para la Reforma Previsional al Gobierno que contiene siete ejes ¿Cuándo se reunirán para conversar con ellos?

R.- Estamos evaluando los contenidos de esa propuesta que está un poquito alejado de lo que uno esperaría, en el sentido que habla mucho de poner el 6% aportado por los empleadores en capitalización individual, lo que implica esperar 40 años para que suban las pensiones.

Este es un inicio para trabajar y conversar, y hemos invitado a ChileVamos a sumar a la mesa de expertos cosa que todavía no ha ocurrido, sin perjuicio de lo cual como Gobierno estamos abiertos a trabajar en cualquier instancia. No nos vamos a enredar en el procedimiento, hay que trabajar en un procedimiento en una mesa complementaria a la que ya estamos teniendo donde participe ChileVamos, lo vamos a hacer.

La idea, es confluir en un acuerdo que Chile necesita donde estén todos los sectores que permita darle un avance rápido a este proyecto, porque los adultos mayores no pueden esperar, porque en Chile tenemos 71% de los adultos mayores con pensiones inferiores al salario mínimo. Es importante avanzar en esto. Ya es la tercera oportunidad y necesitamos buscar espacios de acuerdo que por una parte se hagan cargo genuinamente de las críticas que pueden venir de la oposición; pero por otra parte, sin desnaturalizar la esencia de la reforma.

En la propuesta de Chile Vamos indican que el 6% de cotización adicional debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores y no a un fondo colectivo. ¿Está el gobierno a ceder en este punto?

R.- El Gobierno no tiene líneas rojas, tiene objetivos y el primero es subir pensiones ahora y todo lo que se van a jubilar en los próximos 5, 10 ó 20 años y subirlo en forma relevante.

Segundo, tenemos seguro social potente con el 6% que nos permita hablar con propiedad de un sistema mixto en lo contributivo, que tenga capitalización individual; pero que tenga también un componente seguro social. El Gobierno sostiene una propuesta donde el 6% adquiere una cierta modalidad que sobre la base de cuentas nocionales que un registro donde la persona se le van anotando su aportes y eso es la base para calcular su pensión futura. Entendemos que pueden haber distintas modalidades de tener este seguro social y no estamos cerrados a buscar otra modalidades, estamos abiertos en la medida que logremos el objetivo de subir pensiones ahora en forma relevante y tener un seguro social que puede ser distinto al propuesto por el Gobierno.

Lo tercero, es que no importa aumentar la libertad de elección y tener una entidad pública que compita con los privados, hoy no existe. Y lo cuarto, queremos tener privado al servicio de la seguridad social que no son las AFP que cobran mil millones de dólares al año en comisiones directas, sin contar la indirecta y tienen costo de quinientos millones de dólares. Para el Gobierno es importante que participen los privados, pero queremos que privados funcionales a la seguridad social, que cobren comisiones competitivas, que permitan pagar buenas pensiones

Lo que tenemos hoy día no lo es y por eso el Gobierno propone la separación de la industria, separar las funciones de la AFP en entidades que se acaban; y por lo tanto, pasar a tener entidades privadas que se dediquen a gestionar las inversiones y tener otro modelo público donde el soporte el back-office esté a cargo de una entidad de carácter público, pero que puede eventualmente licitar muchas o la totalidad sus funciones con privado.