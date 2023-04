Miguel Littin, candidato a consejero constitucional: “La Constitución no es de expertos, la Constitución es de la gente”

El director de cine Miguel Littin, es actualmente candidato como Consejero Constitucional por la región de O´Higgins por el Partido Socialista, recordemos que el próximo 7 de mayo del presente año se llevará a cabo las votaciones para seleccionar a 50 representantes que se sumarán al proceso de construcción de un nuevo borrador constitucional para el país. En la región son 3 las personas que deberán ser elegidas.

En este proceso, el creador de la película Chacal de Nahueltoro, explicó que no está dejando el cine, porque “inmediatamente después que termine la campaña, y que cumpla los deberes como constituyentes si la gente me elige, entonces regreso al cine a filmar una película que ya la tengo preparada. En cuanto al Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O´Higgins, he pedido permiso sin goce de sueldo y después voy a continuar porque algo que me importa mucho a mí es la formación de nuevas generaciones de cineastas”.

Consultado de su interés por participar en el proceso de elecciones para Consejero Constitucional, Littin señaló que: “tomando en cuenta mi trayectoria he tenido que ver mucho con otras constituciones, por ejemplo, con los pactos de moncloa, que en España que dio curso a lo que es la nueva Constitución Española, que a estilizado a España y le ha permitido años de mucho éxito económico y cultural. Y en lo político, porque conozco muy bien las enmiendas que se hicieron en la Quinta República en Francia, porque he estado en otros procesos constituyentes y porque además a parte de hacer cine me aficionaron mucho las instituciones, tanto así que de las 24 constituciones que sean establecido en chile, más o menos las conozco todas y muy bien”.

¿Qué opina que se debería hacer cambios en la constitución en temas de descentralización?

“Primero hay que descentralizar, es la tarea prioritaria absolutamente, yo soy de esta región, nací en Palmilla, estudie en Santa Cruz y en San Fernando, luego trabaje en Rancagua. H he estado en todo el proceso del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales de la Universidad de O´Higgins. Sé que es fundamental descentralizar… necesitamos más autonomía y más recursos, debemos darles más la oportunidad a las personas, a gente, a los jóvenes para que accedan a todos los nivele económicos, sociales y culturales que tienen tener todos los chilenos, entonces creo que yo puedo aportar a ese proceso, tomando en cuenta el bien común”.



Y ¿Cómo sería esta descentralización?

Hay que constituir dentro de la constitución y las reglas, un marco que permita que haya mayor autonomía y que los recursos del Estado no se centralicen solamente en la capital, sino que se extiendan a todo el país, sobre todo llegue a nuestra región, hasta el último rincón de Halcones, Marchigue , Peralillo, Malloa , a todas partes de una manera más equitativa?.



¿Eso sería entregándoles más atribuciones al Consejo Regional o al Gobernador, manteniendo los Delegados Presidenciales?

A todas las autoridades y sobre todo a los gremios, a las universidades, a los colegios, sumar a toda la institucionalidad deportiva que hay en nuestra región, no solo los clubes profesionales sino la gente, los niños que están estudiando futbol en las escuelas, los niños que quieren saber más de deporte, más de tenis, los niños quieren además incorporarse culturalmente a la creación al deporte a todas las actividades del país. Yo siento que nosotros vivimos en una postergación permanente y por eso mismo, conociendo el mundo como lo he conocido y regresando a Chile y regresando a mi aldea Palmilla, me doy cuenta que seguimos siendo muy centralizado a pesar de los discursos. No ha habido una descentralización, en lo cultural, ni en lo político ni en lo económico.



Y con respecto a la descentralización local, donde nosotros reclamamos por Santiago y Palmilla reclama por Rancagua, ¿qué opina de esto?

Se va creando un círculo vicioso porque todo el mundo de la zona dice todo es Rancagua …. Por eso hay que expandir todos los poderes y todos los derechos y todas las comunicaciones a todo el país, desde Rancagua es una gran cuidad capital y San Fernando, pero porque no lo va a hacer Rengo, Nancagua, Cunaco, porque no Placilla, es decir, integramos y hagamos grande a Chile, esta es una tarea grande e importante y que ojalá se materialice en esta generación.



¿Y cómo se plasma todo estos sueños y entusiasmo, en algo poco visible como una constitución?

Bueno en los derechos de las regiones, establecer punto a punto, el derecho de todas las regiones a ser parte integral del país, parte integral de su proceso, político, económico y cultural. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, si llegamos a lo cultural, usted se da cuenta que hay un desmedro muy grande de nuestra región en relación a lo cultural, todos los recursos están en Santiago, donde están los recursos aquí para que la gente haga cine o teatro, haga poesía, teniendo el talento que hay en nuestra zona para eso, y la cultura nuestra esta como aplastada por el cemento. Hay que hacerla surgir y así hacemos surgir al país, dando más facilidades en los colegios para que los niños puedan estudiar música, que puedan llegar a tener el acceso a la composición y a la creación, es decir, sobre el país y también. Y eso hay que manifestarlo fuerte y con decisión.



Pero ¿manteniendo o eliminando los delegados presidenciales?

Ese es un problemas más bien jurídico que de la constitución, yo la verdad es que no lo tengo suficiente mente claro porque si el país está constituido por autoridades elegidas directamente por el pueblo, para que duplicar ese poder, no tendría sentido, pero hay muchas cosas que en Chile se duplican, porque ahora duplican o triplican los poderes de la nueva constitución, hay unos expertos que los designan, volvemos al mismo circulo de los Senadores designados, otra composición que dice si aceptamos o no lo que se proponga y lo tercero que es el último proceso que son los elegidos por el pueblo, elegidos por la democracia. Chile es un país democrático y eso hay que respetarlo, y evitar esos choques de poderes paralelos.



¿También ocurre a nivel de los seremis, porque ellos si bien tienen su campo de acción en la región, dependen del poder central?

Bueno dependen del poder central, pero al mismo tiempo no tienen recursos, entonces tendría que escuchar a la ciudadanía y aceptar los proyectos y llevarlos adelante, ósea también deberíamos exigir mayor eficiencia a todos los niveles, pero tampoco llenarnos de papeles como hacen, por ejemplo, en algunos concursos públicos hay expertos para llenar papeles, entonces las agrupaciones que quieren postular a algo tienen que contratar a un profesional para que llenen los papeles, hay que simplificar, tenemos que llegar a ser un país moderno, hay que modernizar Chile y por eso tiene sentido la nueva Constitución.



¿Entiendo que usted desea una Constitución no tan amplia, más entendible?

Absolutamente, solo lo que hay que decir es: Chile es un estado único, con una bandera, todos vivimos acá y no hay duplicación en eso. La gente que tiene su casa es propia, la gente tiene el derecho al agua y a siembra, hay que crear la condición de que somos una zona agrícola aparte de minera y que en esta zona hay que plantar alimentos para Chile y eso es muy importante, es nuestra responsabilidad, pero tienen que estar los elementos de autonomía necesario y los recursos para poder hacerlo.

¿Usted cree que hay que mantener la misma estructura regional o hacer cambios y reconfigurar los territorios?