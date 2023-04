Seguridad: Un nuevo ingrediente para detonar la crisis en salud mental

Jorge Fuentes, psicólogo y Director de Pranavida

Llegar a la casa después de un largo día de trabajo y prender la televisión para relajarse un rato mientras se ve las noticias dejó ser un panorama alentador. Y es que el aumento de la delincuencia no sólo genera un problema en nuestra sensación de seguridad, sino que también va provocando un fuerte impacto en nuestra sensación de bienestar.

Asaltos violentos y asesinatos no son inocuos para quienes, lejos de ser víctimas de estos hechos, ven, a través de las diversas plataformas, este tipo de contenido. Un estudio realizado por la Universidad de Chile en 2020 reveló que la exposición a la violencia y la delincuencia afecta negativamente la salud mental de las personas, incluyendo síntomas de ansiedad y depresión, por lo que exponernos por largos periodos a este contenido podría venir a profundizar patologías que venimos arrastrando por larga data.

La sensación de vulnerabilidad y el miedo a ser víctimas de algún delito no sólo generan sentimientos de angustia, sino que también un constante estado de alerta fuera de lo normal que puede provocar cuadros de ansiedad y trastornos del sueño, acentuando -o desencadenando -patologías asociadas a la salud mental.

Lejos de hacer un llamado a la desinformación y la desconexión respecto a lo que está sucediente en el país, lo que requerimos es, por un lado, autocuidarnos limitando la exposición constante a noticias y hechos violentos a través de los medios de comunicación y redes sociales, tomando conciencia del efecto que esto puede generar en nuestras emociones.

Por otra parte, se hace urgente entender que no podemos pensar en una sociedad que crece y avanza sanamente cuando la inseguridad genera un manto de temor que no podemos controlar. Y si bien debemos tener consciencia que los problemas que se arrastran hace años, difícilmente tendrán soluciones inmediatas, lo que sí se puede hacer es mirar las diversas consecuencias para que no quede ningún cabo suelto a la hora de abordarlos, pues con una sociedad con la salud mental colgando de un hilo, parece necesario poner atención también en esta arista que parece quedar relegada una vez más a la hora de hablar de seguridad.