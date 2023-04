Carta de agradecimiento al Hospital y Cesfam de Rancagua

Mi nombre es Jorge Daud Vitar Astorga, profesor jubilado. Mi carta es para dar las gracias por la atención que he recibido. Yo he ocupado el Hospital de Rancagua en varias ocasiones.

Años atrás por un dolor abdominal fui a ver varios especialistas y no encontraron nada, por lo que fui al hospital y me realizaron un scanner que un doctor no fue capaz de leer bien, derivándome a mi casa. Como las molestias seguía, tuve que volver y un segundo doctor me palpo el estómago, siendo diagnosticado de peritonitis aguda y operado de urgencia. Estuve 15 días grave, período en cual fui atendido súper bien y el personal fue dedicado en los cuidados post operatorios a mi persona, siendo preciso recalcar que todo fue cero costos y por la misma calidad de atención en una clínica hubiese tenido que pagar millones de pesos.

Mediante estas líneas creo necesario señalar lo importante que es comunicar a los usuarios el derecho que tiene respecto al uso de la red de salud pública, pues los extranjeros toman los cupos que los chilenos no reclaman.

También he sido usuario de los Cesfam 3 ,4 y 5, destacando la buena atención y dedicación del personal a mi persona durante los procedimientos que me han realizado. Las veces que he ido a los Cesfam me ha topado con gente disconforme que reclama por los tiempos de espera, pero en las clínicas en las cuales se paga se repiten los problemas.

Yo he sido un beneficiado del servicio de salud pública, no pagando por las atenciones.

1-. Me operaron de cataratas.

2-. Me pusieron un marcapasos.

3-. En el consultorio me entregan todos mis medicamentos.

4-. A mi mujer le realizaron una biopsia sin costos y muy bien atendida, a diferencia de los 900 mil pesos que me pedía una doctora particular por el mismo procedimiento.

Estoy muy agradecido del Hospital de Rancagua y cuando escucho las críticas me da pena, porque al parecer la gente no dimensiona que el Hospital atiende en promedio 2 mil pacientes gratis.

Con mi señora queremos retribuir mediante estas palabras la buena atención que hemos recibido en los Cesfam y los apoyamos en sus protestas hacia las autoridades, para que los recursos lleguen a buen destino.

Por: Jorge Vitar Astorga.