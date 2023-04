HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 19 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tus obligaciones profesionales te persiguen allá donde vas. No arrojes la toalla, y trata de encontrar tiempo para cada cosa. Relájate un momento, organiza tus ideas y planifica tus acciones, dejando espacio al trabajo y al placer.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Entrarás a formar parte de un grupo de elegidos, sin sabes muy bien cuál va a ser tu función dentro del mismo. El tiempo libre quedará reducido al mínimo y podrías tener que trabajar en tu día libre. Los planes deportivos no sufrirán cambios, pero tendrás que cuidar los esfuerzos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si tienes hijos, te tocará marcar las posturas ante determinadas conductas que pueden entorpecer su desarrollo; se trata de establecer uno límites para que no abusen de tu confianza, pero sobre todo no se hagan daño a sí mismos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las muchas previsiones que has realizado en la economía te darán los frutos que mereces. Ahora podrás plantearte el viaje que tanto tiempo llevas planificando. Buenas perspectivas también a nivel profesional; recibirás noticias muy alentadoras.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No permitas que tu romanticismo te lleve a idealizar a una persona que, objetivamente, no merece la pena. Descubrir la realidad será como un jarro de agua fría, y puede que te cueste más de lo que pensabas dar marcha atrás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Es posible que hoy te ocurra algo inesperado, un inconveniente que te complicará algo la jornada, ya de por sí cargada. Aunque, por suerte, será de poca importancia, ese pequeño contratiempo te impedirá seguir adelante con tu rutina habitual, aunque sin consecuencias a largo plazo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Buen día y buen momento anímico para iniciar relaciones profesionales, para conseguir negocios que pueden favorecerte en el plano laboral o personal. En tu entorno íntimo surgen conflictos que te mantendrán preocupado.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No pongas en duda tu capacidad para salir victorioso frente a aquellos que sabes que están contra ti. Confía en tu intuición, que en estos días está especialmente desarrollada, para establecer alianzas fructíferas frente a tus adversarios.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás que atender las necesidades de los demás y resolver multitud de problemas que no tienen nada que ver contigo. En el trabajo o en tu vida personal no vas a encontrar un hueco para tus cosas, pero no te apures, llegarán recompensas en forma de sorpresa.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy vas a caer en la tentación de dejarte llevar por un capricho que deseas más que nada; no te tortures y disfrútalo, para eso has sabido ahorrar durante bastante tiempo. Te vas a tomar con mucha calma los cambios que se producirán a tu alrededor en la empresa.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Podrías sufrir un frenazo en tus inquietudes y falta de emoción a la hora de afrontar las tareas profesionales. La salud no será la causa de esta disminución de revoluciones, pero sí tendrá algo que ver con molestias que no por leves dejan de fastidiarte.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Iniciativas en el terreno económico y en los intereses laborales compartidos con otros compañeros. Posibilidad de que nuevas ideas o estudios favorezcan tus intereses en el futuro y veas compensados todos tus esfuerzos. Movimientos en la familia.