De Muner en la previa del juego frente a la UC: “La contundencia va a ser determinante y también la solidez”.

El DT habló respecto a lo que será el cruce contra los Cruzados en el estadio Santa Laura. Según comentó, O’Higgins irá a hacer su partido para tratar de sumar contra el “mejor plantel del fútbol chileno”, como lo catalogó.

Mirando todo lo que pueda influir para conseguir un resultado positivo. O’Higgins, este sábado, visitará a Universidad Católica en el estadio Santa Laura, y la idea que hay en el Monasterio Celeste es ir a hacer un partido correcto aprovechando los espacios que deje el rival.

En la previa, el DT Pablo de Muner, manifestó qué, en este lance, “la contundencia va a ser determinante y también la solidez, porque Católica hace una buena cantidad de goles. Si podemos controlar a Zampedri y todo lo que pasa a su alrededor, tendremos muchas posibilidades”.

Es más, el estratega recordó que “enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, creo yo que Católica tiene el mejor plantel del fútbol chileno en cuanto a nombres. Es un lindo desafío para nosotros, y como dije, iremos a jugar de igual a igual. Creo que a estos equipos hay que salir a atacarlos”.

Así también, apuntó que respecto a cómo ir a jugar, se debe ser inteligente. “Hoy la prioridad es el resultado, estamos en una posición incómoda en la tabla, lo tenemos bien claro. Entonces lo mismo va a pasar ahora con Católica, vamos a ir a sumar, el cómo el equipo lo tiene, pero tenemos que entender en qué momento lo puede desarrollar a planitud, y también en la fase defensiva, hacerlo como lo hicimos en los últimos minutos. Eso es lo ideal para mí, pero no es fácil”, acuñó.

Junto con ello, recordó que “Católica hace muchos goles y no les cuesta nada. Si nosotros solucionamos eso, tendremos gran parte del partido a nuestro favor. Además tenemos que ser contundentes”, y que “es importante que volvamos a repetir, sobre todo en la fase defensiva, lo que hicimos en el último partido”.

BUSCANDO EL ONCE

Para este encuentro, De Muner, debe encontrar al reemplazante del suspendido Valentín Larralde, y el que correría con ventaja por su calidad y experiencia para este tipo de partidos es Pedro Pablo Hernández.

El “Tucu” no venía jugando desde hace ya varias fechas, mirando los inicios desde el banco. El buen fútbol que realizó en La Calera el pasado domingo, ayudó al equipo a ganar y también le dio más bonos de cara a Católica. Eso sí, no es el único que podría actuar en la Plaza Chacabuco. “Diego Fernández también tiene posibilidades, porque aún no tengo definido el esquema con que vamos a jugar”, añadió el entrenador.

La otra duda, y como lo expresamos en la edición anterior, da cuenta de la posibilidad del retorno de Antonio Díaz. El lateral podría ser citado, y dependiendo de cómo responda en las últimas prácticas -estuvo más de un mes fuera de las canchas por una fascitis plantar- estaría dentro de los escogidos para alinear.

“Toño sumó una semana más de entrenamiento y vamos a ver la posibilidad de contar con él”, dijo el DT.

Ahora bien, sobre el esquema a utilizar, no es descartable ir con una línea de cinco, tres centrales y dos laterales volantes, con el fin de anular el circuito ofensivo de la UC.