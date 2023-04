En Rengo se realiza exitoso Seminario de Turismo Gastronómico

La jornada fue convocada por el Centro de Negocios Sercotec Rancagua, Sernatur y el Municipio de Rengo con la colaboración de AIEP, Fundación Innovación Agraria y la Despensa de O’Higgins

El pasado jueves 13 de abril, se realizó importante seminario sobre Turismo Gastronómico, iniciativa convocó a más de 80 asistentes, oportunidad en que fueron destacadas las bondades culinarias de O’Higgins.

Con presentaciones y vivencias de experiencia de turismo gastronómico, se desarrolló el seminario: “Creando Destino con Identidad Territorial”, organizado por el Centro de Negocios Sercotec Rancagua, Sernatur O’Higgins, la Municipalidad de Rengo, más la colaboración de la Subsecretaria de Turismo, Aiep Rancagua, Fundación Innovación Agraria FIA y la Despensa de O’Higgins. La cita contó con la presencia de autoridades como Carlos Soto González, alcalde Municipalidad de Rengo, Guillermo Acuña Muga, Seremi de Economía y Leandro Carreño Vargas, Director Regional de Sercotec.

Esta instancia tuvo como principal objetivo transferir conocimientos, experiencias e iniciativas de turismo gastronómico que se están desarrollado a nivel país y regional.

“Agradecemos a la Municipalidad de Rengo, Sercotec, Sernatur, Instituto Aiep y a los expositores que nos abren la mente de cómo debemos trabajar el turismo, no solo de un lugar donde llegar, si no de generar experiencias y uno de esos productos es el turismo gastronómico, tenemos mucho que mostrar como región de O’Higgins, contamos con muchos atributos que otras regiones no tienen, desde el mar hacia la cordillera y eso es lo que los expositores nos hicieron ver, los participantes a este seminario se fueron bastante contentos y además con varias tareas relevantes: innovar y ser sostenibles con nuestros productos”, señalo Guillermo Acuña, Seremi de Economía Fomento y Turismo de la Región de O’Higgins.

El alcalde de Rengo, Carlos Soto indicó durante la jornada que “el turismo debe convertirse en eje estratégico de las comunas de O’Higgins, porque estamos a tiempo de generar condiciones para impulsar el turismo rural, nuestro patrimonio campesino, gastronomía típica por nombrar algunos aspectos. Rengo espera iniciar un plan sostenido en el tiempo para que el turismo sea un nuevo polo de desarrollo y progreso para nuestra gente. Este seminario nos da un primer impulso para intensificar nuestros esfuerzos en esta dirección”.

“En el ámbito gastronómico, nuestra región tiene mucho potencial que se debe seguir poniendo en valor. Sin duda la gastronomía es un acercamiento a la cultura de un territorio y en algunos casos motivador de viajes, permitiendo el disfrute experiencial de los turistas posicionándose como un atractivo estratégico para el desarrollo sostenible de los destinos”, manifestó Enzo Martínez, director regional (s) de Sernatur.

Asimismo, Leandro Carreño, director regional de Sercotec, destacó: “La gastronomía es parte de la identidad local, y este seminario convocó a distintos emprendedores y expositores del área gastronómica local, y que tiene por finalidad compartir experiencias, y generar un trabajo asociativo público – privado. Cómo agencia de fomento nos sentimos muy contentos de poder ser partícipes de este tipo de iniciativas colaborativas a través del trabajo que desarrollan nuestros Centros Negocios Sercotec, en este caso de Rancagua y su satélite de Rengo, y que den realce al turismo gastronómico.

Con ello, en palabras de Cecilia Escobar -profesional de la oficina satélite de Rengo del Centro de Negocios Sercotec Rancagua-, se busca potenciar el trabajo colaborativo entre sector público y privado para fortalecer la actividad económica asociada al turismo con un sello local e identidad territorial, basada en la diversidad de productos agrícolas que permiten sustentar una gastronomía distintiva de la región.

Parte de las ponencias, fueron vislumbrar la gastronomía como catalizador de los sistemas alimentarios sostenibles; también la presentación del proyecto “Turismo Gastronómico en las Caletas” y la Despensa de O’Higgins –iniciativa gastronómica regional-, además de la participación en paneles donde fueron presentadas experiencias de turismo gastronómico en temáticas como Viñas, festividades, cocina mapuche y tradicional.

Finalmente, el encuentro cerró con activaciones y degustaciones en vivo a cargo de Fabian Gallardo, Chef de cocina territorial.