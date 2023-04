La importancia de la Constitución.

La constitución de un estado democrático es un documento fundamental que establece las bases y los principios fundamentales que rigen la estructura política y legal de una nación. Es un marco legal que garantiza los derechos y las libertades de sus ciudadanos, y establece los límites y las responsabilidades de las instituciones del gobierno. En este sentido, la constitución es esencial para el funcionamiento de una democracia.

En primer lugar, una constitución establece los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos, como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de religión. Además, la constitución establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a un juicio justo, a la igualdad ante la ley y a la protección de la propiedad. Estos derechos son esenciales para el funcionamiento de una sociedad libre y justa, y deben ser protegidos por el estado.

En segundo lugar, la constitución define los poderes y las responsabilidades del gobierno y de las instituciones políticas. Establece las limitaciones al poder del estado y protege a los ciudadanos de cualquier abuso por parte de las autoridades. También establece la separación de poderes y garantiza la independencia del poder judicial, lo que es fundamental para la protección de los derechos civiles y políticos.

Además, la constitución establece las normas y los procedimientos para la elección de los representantes políticos y de los líderes del gobierno, así como las reglas para la toma de decisiones políticas. De esta manera, la constitución garantiza que las decisiones políticas sean tomadas de manera democrática y participativa, y que los ciudadanos tengan voz en el proceso político.

En resumen, la constitución es un documento fundamental para el funcionamiento de una democracia. Establece los derechos y las libertades de los ciudadanos, limita el poder del estado y define los poderes y las responsabilidades del gobierno y de las instituciones políticas. Además, establece las reglas para la toma de decisiones políticas y garantiza la participación democrática de los ciudadanos en el proceso político. Por lo tanto, es esencial que un estado democrático tenga una constitución sólida y bien definida para garantizar la protección de los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

Entonces si no está en cuestión la importancia del texto constitucional, entonces de esta simple observación no se entiende la falta de “clima electoral” y la aparente apatía con que se está enfrentando la elección del 7 de mayo. Salvo que para entender este fenómeno hablemos del hastío del tema tras lo saturado que estuvo el tema constitucional con el proceso anterior, y donde las necesidades del hoy -especialmente de seguridad- hacen que poco nos preocupemos de un texto que si bien es fundamental no necesariamente significa una receta mágica que elimine los problemas cotidianos que más tienen que ver con gestión que con problemas constitucionales.

Luis Fernando González V.}

Sub Director.