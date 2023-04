Diálogo ciudadano congregó a personas cuidadoras de O’Higgins

La instancia permitió conocer la opinión de la ciudadanía en torno a las urgencias, problemas, expectativas y esperanzas en relación a los apoyos y cuidados, para aportar en la construcción de un futuro Sistema Nacional de Cuidados.

Gran participación de personas cuidadoras de distintas comunas de la Región de O’Higgins concitó el diálogo ciudadano “Hablemos de Cuidados”, instancia realizada en la Sala de Consejo de la Universidad de O’Higgins, la cual permitió conversar acerca de las necesidades y expectativas sociales entorno a un Sistema Nacional de Cuidados

La jornada organizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales junto a ONU Mujeres, fue liderada por la Seremi de esta cartera, Nayadeth Ahumada Herrera; y contó con la asistencia de la Seremi de la Mujer, Constanza Valencia; la vicerrectora de la Universidad de O’Higgins, Fernanda Kri, representantes de ONU Mujer, cuidadoras y organizaciones civiles.

Esta actividad busca conocer la opinión de la ciudadanía en torno a las urgencias, problemas, expectativas y esperanzas con relación a los cuidados y en miras de aportar en la construcción de un futuro Sistema Nacional de Cuidados, congregando a actores relevantes como personas cuidadoras, colectivos de mujeres, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, juntas de vecinos, entre otras.

En el encuentro, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada Herrera destacó: “Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, poder instalar un sistema nacional de cuidados es parte fundamental del trabajo que hoy se quiere realizar, con la mirada del cuidador, entendiendo que el 85% de las personas cuidadoras son mujeres y durante mucho tiempo su labor y trabajo no tuvieron visibilidad. Tuvimos una conversación fundamental que nos permite conocer las necesidades que viven las cuidadoras, desde las distintas veredas de las cuales ellas participan”.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Valencia valoró este encuentro y este proceso de conversación. “Nos pareció una instancia muy nutritiva para poder recoger las demandas, las necesidades de las personas cuidadoras, para sentar las bases de un sistema nacional de cuidados, como nos ha encomendado nuestro Presidente Gabriel Boric. Ha sido una instancia con varios actores sociales que son parte de los procesos de cuidados, que históricamente han estado relegados e impuestos a las mujeres”.

Son 38 diálogos regionales los que se están realizando en todo el país, con el propósito de promover espacios de participación y escucha, para después generar documentos que permitan plasmar visiones de los distintos sectores y así proponer políticas públicas orientadas a conformar una sociedad más equitativa, en la que las labores de cuidado sean cuidados asumidos entre todas y todos.

Al respecto, Gabriela Rosero, jefa de oficina de ONU Mujeres en Chile, destacó poder “acompañar al Gobierno de Chile en el lanzamiento de estos diálogos. Valoramos el compromiso y el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile para llevar adelante un proceso participativo que entregue elementos para la construcción de una política pública de cuidados, el cual requiere del compromiso de todas y todos, es decir, de la población y las instituciones”. Rosero, destacó además que “apoyar a los gobiernos en políticas de cuidados y con enfoque participativo, territorial y de género es un elemento esencial del mandato de ONU Mujeres”.

Elba Urzúa, madre cuidadora de una niña con Síndrome de Down, remarcó la importancia de este diálogo en que el que no solo participan cuidadoras sino también instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de mujeres y universidades. “Me pareció interesante, nosotros no participamos generalmente de estos diálogos, pero es importante que se busquen fórmulas de ayuda y conversar con personas que trabajen en esto. Es importante que se repiten estas instancias, ya que uno va aprendiendo y enseñando a lo demás, lo que uno sabe”.

Las personas que quieran participar, podrán hacerlo de manera grupal y autoconvocada, ingresando a la página www.hablemosdecuidados.cl, donde encontrarán el kit de participación, con orientaciones, preguntas y actas para realizar diálogos al interior de sus comunidades y organizaciones. Las fechas de los siguientes diálogos regionales y locales serán informadas a través de la web y las redes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.