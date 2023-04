Fue detenido por conducción en estado de ebriedad y daños a vehículo de carabineros

A eso de las as 22:40 horas del jueves en calle Manuel Baquedano Carabineros detiene a un conductor en estado de ebriedad que momentos antes merodeaba el domicilio de su ex pareja, al ser fiscalizado huye y colisiona con un vehículo policial en el costado derecho. Posteriormente el conductor pierde el control del móvil y choca con un poste de alumbrado público. El hombre es un ex funcionario de Carabineros, instruyendo el Fiscal que la SIAT trabaje en el lugar y pase al control de detención. El hecho no dejó a personas lesionadas. También se indicó que existía una orden de alejamiento ya vencida, por lo que no existe la figura de desacato.