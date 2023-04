Incendio afectó a 3 viviendas en el centro de Rancagua

A las 19:44 de este viernes se dio la alarma, gran cantidad de humo emanaba de una vivienda en el centro de Rancagua, más específicamente en la calle Ibieta entre Astorga y Bueras. La primera, tercera y octava compañías fueron despachadas al lugar.

Pocos minutos después los bomberos constatan que el incendio ya estaba «reventado» grandes llamas se observaban por la parte posterior de la propiedad, se trataba de una antigua casa de cerca de media cuadra de largo completamente envuelta en llamas, propagándose el siniestro a otras dos viviendas.

Para controlar esta emergencia fue necesaria la presencia de la totalidad del cuerpo de Bomberos de la capital regional y el apoyo de bomberos de Machalí con su carro portaescala y de Olivar con un carro aljibe. Es que precisamente la falta de agua fue el principal inconveniente que debieron enfrentar los bomberos de la capital regional, ya que pese a que existían varios grifos en las cercanías la presión de lo mismos no era la optima, siendo entonces necesaria la presencia de varios camiones aljibes. No es primera vez que en un incendio en el centro de Rancagua los grifos no dan la presión esperada.

Al momento no se tiene claridad de cuantas personas quedaron damnificadas por este siniestro, pero al parecer una de las viviendas era arrendada por piezas, sin que afortunadamente al momento se registraran personas lesionadas por este incendio.