Nuestras prioridades están en las personas de la Región de O’Higgins.

Pablo Silva Amaya

Gobernador Regional de O´Higgins

Somos un Gobierno Regional con un profundo compromiso social, poniendo siempre en el centro de nuestra gestión a las personas y sus necesidades, buscando mejorar su calidad de vida.

Tenemos el mandato ciudadano de trabajar día a día por quienes más necesitan, invirtiendo en obras e iniciativas que respondan a nuestro sello social, a través de un trabajo colaborativo, transparente y transversal con alcaldes y alcaldesas de las 33 comunas de la Región de O’Higgins.

Conocemos la historia y el proceso que se ha vivido para construir una capilla de Gaudí en Rancagua y entendemos la importancia arquitectónica y cultural del proyecto. Al respecto, se han hecho esfuerzos administrativos y financieros desde el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas para concretar la iniciativa, sin embargo, la última licitación, el año 2017, quedó desierta por razones presupuestarias.

En el contexto que vivimos y ante la urgencia de avanzar en las necesidades más sentidas de nuestra población, en materia de Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, entre otras, nos vemos impedidos de priorizar esta capilla de Gaudí, porque su valor de construcción equivale aproximadamente a dos Centros de Salud Familiar (CESFAM), que son de vital importancia para miles de vecinas y vecinos que requieren una atención digna y de calidad, cercana a sus hogares, sobre todo en zonas rurales.

Entendemos el valor religioso de la obra y respetamos enormemente a quienes han luchado por muchos años para que el proyecto sea una realidad, pero debemos ser muy honestos en relación con nuestras prioridades de inversión para la Región de O’Higgins.

Hemos definido los ejes de nuestra gestión y cuáles serán su sello de forma clara. Con especial énfasis nos hemos propuesto avanzar y hacer de O´Higgins una región mucho más inclusiva y, por lo mismo, es que hoy podríamos preguntarnos qué es más necesario para nuestra gente: ¿materializar la construcción de esta capilla o levantar un instituto Teletón?

Solo como antecedente, el centro de rehabilitación nos significará una inversión de más de 10 mil millones de pesos y darle vida a esta obra diseñada por el arquitecto catalán significaría un costo superior a los 15 mil millones de pesos. Juzgue usted, nosotros creemos ir avanzando en la dirección correcta.

En síntesis, y con mucha franqueza, no me opongo a la construcción de la capilla Gaudí, no obstante, sin recursos del Gobierno Regional, ya que nuestras prioridades están en las personas de O’Higgins.