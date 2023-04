El recuerdo de Caletones en un 22 de abril.

Cada 22 de abril se conmemora el Día del Caletonino y Caletonina en recuerdo de quienes habitaron la denominada poéticamente “ciudad del fuego”.

Por: Mariel Fernández Moris / Fotos: Nico Carrasco.

Como un lugar con diversos valles y quebradas, con riquezas en experiencias de vida de sus habitantes y una vida tranquila. Eso era Caletones, o también llamada “la ciudad de la chimenea”, un asentamiento minero que se localizaba en la precordillera de la región de O’Higgins, a 45 kilómetros del este de Rancagua. Pero tenía un dilema y este era la lejanía con el resto de la urbanización que se hacía elocuente ya que se localizaba a 1.500 msnm. en la Cordillera de Los Andes, lugar donde -a partir de los años ’50- vivían cerca de tres mil personas. Pero, pese a tener un serio problema de conexión, sí se contaban con servicios indispensables de comercio, salud, educación y entretenciones, atenuantes que facilitaban llevar una vida en completa serenidad.

En 1917 se da inicio a los trabajos de instalación de la fundición, en primera instancia nivelando el terreno, pero el año anterior se hicieron estudios que arrojaron que para aumentar la producción sería necesario abandonar de forma corta la planta existente, ya hacia los años 1917 y 1921, se dio comienzo a la nueva construcción que contó con equipo metalúrgico compuesto de tres hornos nodulizadores rotatorios, un alto horno, dos convertidores Peirce Smith, dos hornos receptores de moldeo y dos carruseles moldeadores. Pero además de la fundición misma, se construyó una carpintería, talleres mecánicos y de albañilería, con las respectivas funciones de mantención y una fábrica de ladrillos. También camarotes colectivos, una población americana, un teatro, un cuartel de carabineros, un hospital, comercio, cancha de deportes, pista de carrera de caballos y gimnasio, todo ello en medio de mucha vegetación natural dada por un parque de acacios y hermosos jardines. Finalmente, la nueva fundición fue inaugurada el año 1922. Junto con ella se segmentó la población en sectores, entre el campamento alto y el bajo, además de la americana.

Pero a pesar de ser un lugar histórico que acogió a cientos de personas por tres décadas, hoy en día se puede evidenciar una fundición de la División El Teniente de Codelco de muy difícil acceso, una dificultad enorme en quienes vivieron toda una vida allí y donde el cúmulo de recuerdos se apodera de sus corazones al hablar del significado que les genera hoy en día Caletones.

La historia de la habitante que rememora a su querido Caletones y del hombre que no pudo trabajar en la fundición

María Angélica Canales tiene 78 años, es nacida y criada en Caletones, su padre y sus hermanos trabajaron en la fundición donde todos se conocían. Su familia estaba integrada por sus padres y sus cinco hermanos.

Quiso recordar de lo que era su vida allí y como manera de compartir con sus antiguos habitantes. Es parte de los socios del Club Social, Cultural y Deportivo de amigos de Caletones. De hecho, fue escogida entre sus integrantes para recibir el reconocimiento unánime en el marco del Día del Caletonino y Caletonina en ediciones anteriores. Nos cuenta cómo era la vida y los hechos que aún rondan en su mente a veinte años de su venida a la capital regional.

Dice que ha hecho viajes, pero es “terrible cómo está, es como si hubiera caído una bomba atómica porque se destruyeron las casas y cada cual la reconocía e iba, pero ya no existe nada de eso”.

¿Cómo era la vida allá?

“Nosotros conocíamos esa vida porque nacimos en ese lugar y no sabíamos lo que pasaba afuera. Fue una vida muy linda, todos nos conocíamos y participaban a pesar de que no había todas las cosas que si las encontrabas en otra parte”.

¿Cómo era la educación, la salud, el transporte y el acceso a los servicios?

“Era bueno, en salud y los colegios también eran para mujeres y hombres. En el sector bajo había para los empleados. Nosotros allá teníamos de todo, almacenes, carnicería, panadería. No existía desabastecimiento”.

¿Cómo fue ese momento cuando descienden de Caletones?

“De primero fue bonito, porque dijimos vamos a cambiar, pero después nos desilusionamos, no era lo mismo porque estábamos todos lejos, casi se perdió el contacto. Entonces nosotros lo recuperamos cuando llegamos aquí al club y empezamos a juntarnos porque no eran lo mismo, cuando llegamos a Rancagua fue otra cosa”.

¿Algún recuerdo que usted extrañe de Caletones que nos pudiera mencionar?

“Tengo muchos recuerdos. Éramos todos muy conocidos por ejemplo para los años nuevos todos salían a saludarse. Uno pasaba casa por casa saludándose sobre todos los hijos entonces era todo muy lindo. Tenía muy buena comunicación con todos, no había problemas y si uno veía a una persona que lo tenía se le ayudaba. Si a mí me dijeran que se va a hacer otra vez Caletones yo vuelvo. Hoy quedan los recuerdos”.

Aliro Meza nacido y criado en la ciudad de la chimenea tiene 73 años. Estuvo en el campamento hasta los 20 años e hizo su enseñanza básica en la única escuela de hombres de Caletones, pero después decidió trabajar en los almacenes del asentamiento luego de su fallido ingreso a la fundición.

Su familia la componían sus dos padres y sus seis hermanos, de ellos solo su padre que era carpintero y un hermano trabajaron allí.

¿Nos puede contar sobre ese intento para poder trabajar en la fundición?

“No tuve la posibilidad, porque en esos años mandaban pases. Me llamaron hice los exámenes todo y al momento de ir a firmar el pase mío se perdió, a mí me frustro porque tenía la ilusión de conocer el sistema desde adentro entonces le dije a mi papá y el habló con el jefe y él le dijo que eso no podía ser. Me mandaron otro pase y llega la instancia, pero esta vez me encontraron enfermo de los pulmones. Segunda opción errada y no quise insistir más”.

¿Qué hizo después?

“Me dedique a trabajar en los almacenes donde me iba muy bien pero después terminé trabajando en el teatro de Caletones donde empecé por ir a ver películas gratis y me dieron la oportunidad para reemplazar en las puertas, al tiempo me llamaron otra vez donde me dijeron que estuviera yo a cargo del teatro”.

¿Cómo era la relación con los gringos?

“Había un sector, la americana, y era difícil entrar, siempre hubo segregación. Los gringos y los empleados tenían otro sector. Y los obreros vivían arriba en los campamentos”.

Si usted pudiera definir en simples palabras la vida en Caletones, ¿qué me podría decir?

“Maravillosa, porque los vecinos y vecinas éramos como una familia porque allá las casas nunca quedaron llave. Había completa tranquilidad, jamás se perdía algo, entonces eso se extraña porque la vida en Rancagua es distinta”.

Proceso de declaración del día del Caletonino y Caletonina

Como consecuencia del proceso de nacionalización de la industria del cobre, se articuló en 1969 la llamada «Operación Valle», que implicó la migración hacia Rancagua de los trabajadores de los distintos campamentos de El Teniente y el abandono y desmantelamiento de la mayoría de las instalaciones de Caletones.

Luego de su arribo, los mineros quedaron dispersos en distintos complejos habitacionales construidos especialmente para ellos, pero su sentido de identidad permaneció y permanece inalterable.

A raíz de aquello, tiempo después, luego de constituirse en una ciudad muy distinta a la que estaban acostumbrados, es que buscan una manera para recordar a Caletones ante lo cual llegan a la idea que parte de la directiva del club de socios el 18 de enero de 2016 se presenta ante la comisión de cultura conformada por el entonces diputado Roberto Poblete y la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, para dar a conocer los detalles del campamento minero.

Meses después, el 3 de marzo de ese mismo año en presencia de dirigentes y socios del club en sesión de la Cámara de Diputados se aprueba con 92 votos a favor, el proyecto con el fin de instruir el 22 de abril como el día del Caletonino y Caletonina.

Finalmente, mediante una declaración en el Diario Oficial se confirma esta última fecha, el 22 de abril, como «Día de las Caletoninas y Caletoninas», en reconocimiento a mujeres y hombres que se desempeñaron en dicho centro de trabajo.