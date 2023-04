Más de 40 personas residían en la casa incendiada en calle Ibieta de Rancagua.

-Durante un recorrido por el lugar pudimos constatar que la antigua vivienda fungía como un hostal y bodega de arrendatarios chilenos y extranjeros.

Por: Alfredo Bravo.-

Un viejo adagio reza, que “después de la tormenta viene la calma”, pero lo que dejó el “torbellino” de llamas en una vivienda de la calle Ibieta, entre Astorga y Bueras de la ciudad de Rancagua fue ruinas, cenizas y angustia en las más de 40 personas que habitaban en este recinto, que había sido convertido desde hace algún tiempo, en un pequeño hostal.

A las 19:44 de este viernes se dio la alarma, gran cantidad de humo emanaba de una vivienda en el centro de Rancagua, más específicamente en la calle Ibieta entre Astorga y Bueras. La primera, segunda y octava compañías fueron despachadas al lugar.

Pocos minutos después los bomberos constatan que el incendio ya estaba «reventado» grandes llamas se observaban por la parte posterior de la propiedad, se trataba de una antigua casa de cerca de media cuadra de largo completamente envuelta en llamas, propagándose el siniestro a otras dos viviendas.

Para controlar esta emergencia fue necesaria la presencia de la totalidad del cuerpo de Bomberos de la capital regional y el apoyo de bomberos de Machalí y de Olivar, además de carros aljibes municipales. Es que precisamente la falta de agua fue el principal inconveniente que debieron enfrentar los bomberos de la capital regional, ya que pese a que existían varios grifos en las cercanías la presión de los mismos no era la óptima. No es primera vez que en un incendio en el centro de Rancagua los grifos no dan la presión esperada.

Recién a eso de la 1 am del sábado la situación fue declarada como controlada.

En la casa donde se inició el fuego residían unas 45 personas en las 35 habitaciones que conformaban esta antigua casa.

Residentes del sector fueron consultados sobre este incidente que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar, pero cuantiosas pérdidas materiales, pertenecientes a los residentes de la misma.

Vecinas molestas por ocupantes de la casa

Una corta, pero contundente afirmación de una de las vecinas de la calle Ibieta, en pleno casco central de Rancagua, dejaron ver la molestia e inconformidad, por la gran cantidad de personas que residían en la antiquísima casa, sobre todo extranjeros, inmigrantes colombianos, cubanos, ecuatorianos y venezolanos.

“Deberían llevárselos a la frontera y enviarlos a sus países de origen”, expresó visiblemente molesta una dama, acompañada de otras dos, que realizaban labores de limpieza en una de las viviendas menos afectadas por el fuego y el humo desatado esa tarde del viernes.

Un milagro de Dios

Contrario a lo afirmado por la dama consultada, un caballero chileno, que reside en la vivienda seriamente afectada por el incendio, que se identificó como Víctor, nativo de Viña del Mar y residenciado en Rancagua desde hace unos 40 años, nos narró que el incidente se generó a eso de las 19:00 horas de la tarde y era uno de las pocas personas que se encontraban en el interior de la misma.

Era notorio observar a Víctor, emocionalmente afectado, quien calificó como “un milagro de Dios”, que la pieza que ocupaba fue la única que se salvó de los embates de las llamas que consumieron aproximadamente más del 90 por ciento de la vieja casa.

“Pararme de nuevo”, fue lo que atinó afirmar el muy educado caballero, quien decidió expresar todo lo que sentía en ese momento, lamentando además, por lo que tendrían que enfrentar sus compañeros, con quienes compartió un gran tiempo el mismo techo.

Pequeño hotel de 35 cuartos

De las 35 piezas o cuartos que conformaban la residencia, 28 eran ocupadas por personas, mientras que unas 7 eran utilizadas como bodegas para el resguardo de mercaderías de algunos de sus arrendatarios.

Comentó Víctor, que el incendió se generó en una pieza, a eso de las 7:10 de la tarde, el cual fue avistado por un menor, quien le dio aviso sobre lo que estaba ocurriendo, pero intentó sofocarlo con un chaquetón y con unos tambores de agua, pero no hubo manera de controlar el fuego.

Considera que de haber otras dos o tres personas más que le ayudaran, el incendió se pudo haber evitado, y afirmó desconocer las causas que pudieron generar el siniestro.

“Aunque la respuesta de bomberos fue rápida, a uno se le hizo una eternidad”, dijo el angustiado hombre, quien junto a otros que residían en la vivienda ayudaron a evacuar a las mujeres y sacar algunas cosas de las piezas.

Confesó estar afectado emocionalmente al ver a una señora adulta mayor, que perdió todas sus pertenencias, “es terrible y dramático verla”.

Víctor afirmó que los residentes en su mayoría eran venezolanos, solo dos peruanos, un colombiano y un cubano.

“A mí lo que me hace sentir bien y contento, es que no hubo ninguna desgracia personal”, aseveró.

Afectados fue encuestados por la municipalidad

Sobre los afectados, Víctor indicó que fueron encuestados por la municipalidad de Rancagua, para ver la posibilidad de ayudar a las personas, con ropa, alimentos y algunos enseres, pero reconoció que “la respuesta de los vecinos fue buena y solidarios con todos”.

A los conductores que circulan por el casco central de la ciudad, se les informa que el paso vehicular está suspendido por la calle Ibieta, entre Astorga y Bueras, debido a la recolección y limpieza de escombros, el cual podría extenderse por varios días.

Las afectaciones eran evidentes en el interior de la antigua casa, donde todavía se respiraba el humo que brotaba de varios trozos de madera, objetos calcinados y esparcidos en los pisos cubiertos de ceniza húmeda dentro del improvisado hostal, que antes fungía como una acogedora vecindad, pero convertida hoy, totalmente en ruinas.