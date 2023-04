Destacados exponentes participarán de ciclo de “Tertulias Piedra Verde”

– Estas partirán este jueves 27 de abril a las 19:30 horas en el Hotel Piedra Verde de Machalí, con Marcial Sánchez, historiador y escritor, quien se encargará de hablar sobre inmigración y el factor religión.

–El valor por persona es de $20.000 e incluye un “cheese & wine” (cata de vinos del Valle del Cachapoal y quesos de la zona). Más información en www.hotelpiedraverde.cl, al correo comunicaciones@hotelpiedraverde.cl o al fono 72 2 312000.

Ximena Mella Urra.

En el marco de la celebración de los seis años de existencia del Hotel Piedra Verde en Machalí, se dio a conocer una inédita iniciativa cultural que comenzará en los próximos días llamada Tertulias Piedra Verde. Se trata de un ciclo de encuentros con personalidades y expertos de distintas áreas del saber quiénes conversarán de actualidad, historia, arte, música, relaciones internacionales, arquitectura, biodiversidad, geología, salud, educación, entre otros temas.

La noticia fue dada a conocer por el equipo que lo gestiona: Marcial Sánchez, historiador y escritor; María José Navasal, Dr. (C) en Historia y escritora; Flavio Angelini, gerente de Hotel Piedra Verde, y Arturo Morales, director del Centro de Salud Complementaria Chacayes, que como patrocinadores aportarán con algunas tertulias en temas de salud y bienestar.

La finalidad es brindar una instancia cultural de calidad a la comunidad de Machalí y sus alrededores. A juicio de Flavio Angelini, “esto es un aporte a la cultura de nuestras comunidades. Queremos entregar este programa que va fortaleciendo a nuestro hotel, no solo entregando sus servicios sino que las personas vengan a consumir cultura, aportando ideas y fortaleciendo diálogos entre nosotros. Además, son instancias que no siempre tenemos a nuestro alcance. Por eso estamos aportando a la descentralización de la cultura desde nuestro hotel”. Destacó también que los expositores no solo abordarán de un tema en particular, sino que dialogarán y responderán las preguntas de los asistentes en un ambiente grato de camaradería.

Por su parte Navasal, indicó que ya está lista gran parte de la programación aunque falta confirmar hasta noviembre quienes estarán. Recordó que desde hace mucho tiempo con Marcial “teníamos ganas de hacer algo así para esta región y Flavio enganchó inmediatamente. Es una importante instancia cultural para nuestra región al traer especialistas de distintas áreas del saber, quienes se sentarán a exponer entre 40 minutos a una hora frente a un público pequeño”, y explicó que en este encuentro íntimo se podrá compartir con el mismo expositor para continuar la conversación. “Es un caramelo cultural, un punto de encuentro y de conversación entre las personas quienes ya pueden comenzar a inscribirse en las que quieran o incluso en todas”.

En tanto, Marcial Sánchez aportó que hasta ahora la idea ha tenido una excelente acogida no solo del círculo académico sino que de personas comunes y corrientes quienes ya se inscribieron a todas las charlas. “Es una buena instancia para conversar, conocer gente, compartir una copa de vino y escuchar y aprender in situ de la voz de personas que no da charlas en lugares como Machalí”, dijo el académico.

PRIMERA TERTULIA

Cabe consignar que los expositores son personas de tremenda trayectoria en sus áreas, con publicaciones y seminarios a su haber tanto en Chile como en el extranjero. Un ejemplo de ello es la primera tertulia programada para este jueves 27 de abril a las 19.30 con el tema: “Con la cultura a cuesta: Consecuencias de la migración religiosa”, a cargo de Marcial Sánchez Gaete, quien es Doctor en historia por la PUCV y Magister en Historia por la Universidad de Chile.

Sánchez Gaete ha dictado clases en distintas casas de estudios dentro y fuera del país. Fue miembro del primer Consejo Superior de la Universidad de O’Higgins (estatal) y es además investigador del Centro de Estudios Bicentenario y Presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Sobre su intervención anunció que “hablaremos cómo el proceso migratorio en Europa y América Latina, de cómo el conflicto afgano ha repercutido en la migración, o en el caso de Venezuela, Colombia y algunas parte de Brasil”.

Próximas tertulias confirmadas

-Jueves 11 de abril: Walter Sánchez, “¿A las puertas de una tercera guerra mundial?”. Master y Doctor (Ph.D.) en Ciencias Políticas Universidad de Notre Dame EEUU. Exdirector de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Director de la Escuela de Post Grado del mismo Instituto.

-Miércoles 24 de mayo: Alejandro Vera, “La música como expresión cultural. Partituras virreinales”. Doctor en Historia y Ciencias de la Música Universidad Autónoma de Madrid, España. Licenciado en Educación, mención Música Universidad de Concepción. Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, recibió el premio Robert Stevenson de la American Musicological Society pro su libro The sweet penance of music.

-Jueves 8 de junio: Fernando Guzmán, “El arte como expresión del mundo cotidiano”. Doctor en Historia del Arte, Universidad de Sevilla, académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Investigador y escritor. Ha desarrollado clases y ponencias en distintos países, con publicaciones de libros y artículos en revistas científicas.

-Jueves 22 de junio: Rodrigo Moreno,“Colón el emprendedor. Una historia en clave de negocios”. Doctor en Historia, Universidad de Sevilla y Licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Investigador y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor del programa multinacional MBA de Adolfo Ibáñez School of Management de Miami.

-Jueves 6 de julio: María José Navasal, “Construyendo patrimonio, desde la historia de la construcción”. Doctor © en Historia, Universidad San Sebastián. Master en Historia del Arte, Universidad Adolfo Ibáñez. Académica de la Universidad San Sebastián, con varias publicaciones en el área de la historia de la construcción y patrimonio.

-Jueves 20 de julio: Laura Becerril, “Los secretos geológicos de la Isla de Pascua”. Doctora en Geología: IGME-CSIC Universidad de Zaragoza y licenciada en geología por la misma Universidad. Profesora asociada de la Universidad de O´Higgins con vasta trayectoria en investigaciones.