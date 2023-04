Sigo confiando.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:17-19

Muchos de nosotros hemos escuchado a personas decir, ¿Por qué les pasan cosas malas a los hijos de Dios?

Habacuc, en su conversación con Dios, hizo la misma pregunta ¿Por qué le suceden cosas malas a los hijos de Dios?

El libro de Habacuc fue escrito antes de la caída de Jerusalén (en el año 596 antes de Cristo), una época en que Judá era gobernado por reyes malos, opresivos y violentos.

Habacuc, oraba pero, en su oración pensaba que Dios no había atendido ni escuchado su oración y por lo tanto no estaba haciendo nada. Sin embargo Dios le da a conocer a Habacuc una visión de la futura invasión de Babilonia, invasión que Dios usaría para castigar a Judá, frente a esta visión Habacuc, cambió completamente su modo de pensar y dijo: «He oído tu palabra, y temí». Ahora, ¿de qué tenía temor el profeta? Bueno, él había pensado que Dios no estaba haciendo nada, pero Dios en el silencio estaba trabajando dé acuerdo a sus planes a sus propósitos.

Habacuc sabía que venían tiempos difíciles, veía la invasión de Babilonia como un hecho y podía ver que en poco tiempo la higuera no florecería, las vides no darían fruto, faltaría el producto del olivo, los labrados no darían mantenimiento, las ovejas serían quitadas de las majadas y las vacas de los corrales, sin embargo, Habacuc con fe dijo: Con todo esto, a pesar de: “yo me alegraré en el Señor. El profeta sabía que el sufrimiento en las manos de un Dios amoroso, tiene un propósito y este es traer grandes bendiciones.

Es sencillo, fácil alabar al Señor cuando todo va bien, cuando hay abundancia, en medio del éxito de la prosperidad. Es fácil cantar cuando hay trabajo, cuando hay que comer cuando la despensa, el refrigerador está lleno, pero alabarlo y exaltarlo en medio de la pobreza, la soledad y la angustia es otro asunto.

¿Cuál es nuestra actitud cuando estoy pasando por un periodo de tribulación donde todo me escasea, cuando no tengo nada y todo está vacío? ¿Cuándo Dios permite que una Babilonia me invada para enseñarme lecciones de dependencia en él? ¿Podremos decir cómo Habacuc? “Con todo me regocijaré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación”.

Dios nos hace ver que el hombre no vive solamente de pan, sino que » de toda palabra que sale de la boca de Dios» por fe creemos que podemos ser abastecidos por la gracia y la consolación del Espíritu de Dios.

Estos tiempos, por muy difíciles que sean, son oportunidades para examinar lo que es realmente importante para nuestras vidas. Habacuc había sido testigo del fracaso de muchas de las cosas que creía que eran importantes para él. Sin embargo, a través de las pérdidas, los fracasos y los desalientos, él pudo distinguir entre lo que era precioso para él, y lo que era solo transitorio y vacío.

“Para vosotros, pues, los que creéis, él, Jesucristo, es precioso; pero para los que no creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo” 1 Pedro 2:7