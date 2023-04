Conversar, escuchar y ayudar, la labor silenciosa de las Oficinas de Integración Comunitaria

Acercarse a la comunidad y escuchar los requerimientos de los vecinos es la principal labor del Modelo de Integración Comunitaria, implementado por Carabineros en todo el país y que en nuestra región funciona en 18 oficinas, dependientes de las Prefecturas de Colchagua y Cachapoal.

Diariamente los Carabineros que pertenecen a estas oficinas, ponen en práctica su Rol de Solidaridad Social, al que dedican no sólo su horario laboral por completo de trabajo comunitario, sino que, además, ponen todo su corazón y esfuerzo para ayudar a las vecinas y vecinos más vulnerables y lograr su bienestar y tranquilidad.

El trabajo desplegado consiste en que los Carabineros se relacionan directamente con los vecinos, mediante patrullajes, visitas, reuniones y otras actividades que les permiten especializarse en resolver conflictos y en prevenir. Todo con la finalidad de acercar la institución a las personas, tal como señaló el Subprefecto de los Servicios, de Cachapoal, Comandante, Luis Rebolledo, “este modelo implica un trabajo más cercano con la comunidad. Se obtiene el cariño de la comunidad. Las Oficinas de Integración Comunitaria nos han ayudado a reforzar las confianzas que en un momento estuvieron un poco distantes”.

En este rol solidario de la institución, los Carabineros no se dedican a realizar procedimientos policiales (a menos que sea necesario), si no que más bien están para conversar, escuchar y ayudar, por ejemplo, a las personas vulnerables, en situación de calle, enfermos, adultos mayores y también realizan una función preventiva, con charlas de distinto tipo en juntas de vecinos, organizaciones sociales, colegios, jardines infantiles, etc., llamando siempre al autocuidado y prevención, todo con la intención de que la comunidad pueda vivir en un ambiente más seguro y con mejor calidad de vida.

Esta estrecha relación con los vecinos y vecinas es fundamental, ya que son ellos uno de los actores fundamentales en la labor de Carabineros, porque pueden identificar los problemas de cada sector, lo cual permite implementar iniciativas de seguridad que mejoren la calidad de vida en los barrios

Tal como señala el Suboficial Mayor, John Alfaro, de la Oficina Comunitaria de San Fernando, “para nosotros es un orgullo pertenecer a esta Institución y mayormente a la Oficina de Integración Comunitaria que es una oficina que nos permite interactuar con la comunidad, con las personas, con las organizaciones, ya que el Carabinero se va más cercano a la gente para atender sus requerimientos, atender sus necesidades”.

Agrega que “muchas veces la gente solamente pretende hablar con alguien, tener un consejo. Antiguamente, el Carabinero se veía muy lejano en sus vehículos policiales, por eso que estas oficinas fueron creadas con ese objetivo, sentir al Carabinero más cercano, más amable, un amigo”.

En este 96° aniversario, las Oficinas de Integración Comunitaria representan parte de la modernización de la institución con el énfasis puesto en ser #CarabinerosDeTodos.