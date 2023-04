General Velásquez fue sancionado por utilizar a jugador no habilitado.

La pérdida de tres puntos y una derrota por 0-3 es la medida que aplicó la primera sala del Tribunal de Penalidades.

El pasado 11 de marzo, General Velásquez, festejó un triunfo contundente sobre San Antonio Unido por 2-0 lo que, en cierta medida, había opacado las voces que por esos días reclamaban la no presencia del cuadro verde en la competencia del Fútbol Joven, pues la institución desistió de participar el 9 de marzo.

Pero, como aquel tema generó ruido, el entonces cuadro dirigido por Luis Musrri presentó un reclamo ante la ANFP debido a que, en la banca, estaba presente un juvenil que, para ellos, no estaba habilitado.

Y justamente, pasó el tiempo, el Tribunal de Disciplina revisó el caso y falló fue en favor del denunciante.

Así, Velásquez, de ganar 2-0 pasó a perder los puntos y a caer oficialmente 0-3 en este lance. “En el partido individualizado (…) se debe concluir que el club denunciado contó con la presencia de un juvenil no habilitado, lo que conlleva aplicar la sanción establecida en el artículo 31 de las Bases”, señala la resolución.

El jugador en cuestión, añade el Tribunal, “no formaba parte del Registro de Jugadores Habilitados para participar en el Campeonato Nacional de Segunda División, ni tampoco se hallaba amparado por la facultad que poseen los clubes de utilizar a los jugadores que formen parte del Registro de Fútbol Formativo de la ANFP, toda vez que el club General Velásquez optó expresamente por no participar de las competencias del Fútbol Joven, decisión que comunicó oficialmente al ente rector del fútbol nacional el día 09 de marzo de 2023”.

El fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la sala, Exequiel Segall, Alejandro Musa, Carlos Aravena, Jorge Isbej, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo y Simón Marín, podría ser revertido en la segunda sala si es que el cuadro sanvicentano decide apelar.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El año pasado, cuando el elenco que dirigía César Bustamante peleaba palmo a palmo el ascenso a Primera B, también perdió puntos a raíz de un incumplimiento.

El 17 de junio se conoció la sentencia por no tener a dos Sub21 en la planilla de juego, ya que contra Deportes Limache uno de los elementos juveniles no estuvo producto de encontrarse con licencia médica. Aquel hecho no influyó en nada para dar vuelta el caso y terminó perdiendo 0-3 con los consiguientes tres puntos menos, unidades que a la postre lo privaron de ascender.

Este sábado frente a uno de los punteros

Un partido clave jugará General Velásquez este sábado a contar de las 15 horas. El elenco que dirige Raúl González buscará el triunfo frente a Trasandino de Los Andes, escuadra que está dando de qué hablar este 2023 de la mano de César Bravo en la dirección técnica.

Como local, el conjunto verde estaba invicto -hasta el fallo del Tribunal- y es en el estadio municipal Augusto Rodríguez donde se ha hecho fuerte.

El lance será válido por la fecha 8 del Campeonato Nacional de Segunda División y seguramente esté condicionado por el clima, ya que para el sábado se esperan precipitaciones.