HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 26 DE ABRIL.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Una persona muy querida va a aparecer de nuevo en tu vida para alegrarte el nuevo mes. Tu escepticismo desaparece con ello y te conviertes en el más firme defensor de una nueva etapa. Procura hacer vida hogareña y cuidado con los accidentes en la calle.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Intenta dejar a un lado la razón y céntrate sólo en el corazón y las emociones. Tu pareja se sentirá más cómoda si por una vez permites que los sentimientos fluyan y das rienda suelta a toda tu sensualidad. Disfrutarás de una serenidad que aún no conoces.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Debes superar tu tendencia actual al aislamiento, que no te beneficia profesionalmente. Hay nuevos horizontes y expectativas que todavía puedes alcanzar. Acepta el consejo de un familiar cercano que ya ha pasado por la misma experiencia.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Obtendrás el resultado que deseas en algo relacionado con el trabajo. En este ámbito recibirás una buena noticia y tendrás que tomar una decisión al respecto. Unificarás criterios de varias personas que dependen de ti y serás felicitado por ello.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Vivencias del pasado volverán a ti de forma lenta pero implacable, probablemente relacionada con alguna reunión familiar. Día difícil, porque será complicado que te concentres en otras cosas que no sean tus recuerdos, pero procura compartirlos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás que enfrentarte a un compañero de trabajo por el desagradable tema del dinero. Ha llegado el momento de que reivindiques lo que crees firmemente que es tuyo. Al final el problema se solucionará, pero nadie te podrá evitar el mal trago.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Los negocios pueden verse hoy favorecidos por las buenas iniciativas que salgan de tu mente. Te encontrarás despierto y no dejarás que se te escape una oportunidad para conseguir el éxito. El dinero está agotándose en el presupuesto familiar.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Habrá momentos en los que tengas dificultades para concentrarte debido a la felicidad que sientes con tu pareja. No te será fácil buscar la manera de decirle que se aleje un poco de ti, porque en realidad estás deseando que se quede a tu lado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás facilidades para conocer a gente diferente y para aprender de ella. Te situarás inteligentemente frente una persona que no quiere sino rebatir todos tus argumentos. Vivirás una noche romántica y llena de pasión.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Se avecinan situaciones de gran calado, emociones fuertes que pueden obligarte a dejar de lado responsabilidades importantes. No descuides las cosas que más aprecias: si te organizas, tendrás el tiempo y la energía suficientes para abarcarlo todo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Aunque no has sido muy prudente en tu última relación sentimental, vas a conocer a alguien que pueda hacerte recuperar la autoestima. Toma medidas y no entregues tu amor a alguien que aún no conoces. Disfrutarás de tu hogar más que nunca.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Regresas a un trabajo por el que ya pasaste; procura que no te suponga una sobrecarga mental y emocional. En lo sentimental, atraviesas momentos algo complicados por culpa de terceras personas que involucras en tu vida inconscientemente. No lo permitas.